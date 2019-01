Petteri Orpo KL:lle: ”Kun säästäen kerryttää varallisuuttaan, niin silloin sitä on vanhuuden turvaksi ilman, että siinä on joku sosiaalidemokraatti valvomassa”

”Kun säästäen kerryttää varallisuuttaan, niin silloin sitä on vanhuuden turvaksi ilman, että siinä on joku sosiaalidemokraatti valvomassa.”

Tulipa sanottua. Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo vetää itsekin henkeä.

Kokoomukselle eduskunnan käsittelyssä oleva osakesäästötili on tärkeä hanke ja demarien kritiikki on paljastanut Orpolle suuria eroja ajattelutavassa. Ero näkyy esimerkiksi siinä, että Antti Rinne ehdotti osaketilin vaihtoehdoksi ps-tilien ikärajojen rukkaamista.

”Ps-tilissä on veroetu ja sen takia paljon säätelyä ja rajoituksia. Se on luotu eläkesijoittamista varten, ja kyse on ihan erilaisesta tuotteesta kuin osakesäästötili. Ei kaikki sijoittaminen ole säästämistä eläkeikää varten. Osaketili voidaan avata lapselle, ja hän voi käyttää säästöjä muuttaessaan omilleen”, Orpo sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Toki ps-tiliäkin voidaan kehittää, mutta Orpolle oleellista on pitkäjänteisyys. Sijoitustuotteiden sääntöjen rukkaaminen on vuosien varrella näivettänyt sekä eläkevakuutukset että ps-tilit.

Kokoomus ei voi näistä kompuroinneista syyttää pelkästään muita, sillä puolueella on ollut pääministerin tai valtiovarainministerin salkku vuodesta 2007 lähtien.

Nykyisen hallituksen veropolitiikka on kokoomuslaisempi kuin edellisen kokoomusvetoisen hallituksen politiikka. Orpon mielestä syynä on pitkälti hallituspohja. Näissä kysymyksissä yhteiset linjaukset ovat löytyneet helpommin muiden porvaripuolueiden kuin demarien kanssa. Myös porvarien kesken on jouduttu vääntämään – esimerkiksi osakesäästötilistä.

”Tili on hallituksen neuvottelutulos. Jos jossain piti tinkiä, niin sijoitustuotteiden määrässä ja koossa. Kun rakenne on oikea, muiden sijoitustuotteiden lisäämistä tilille ja euromääräisen katon nostamista voidaan tarkastella uudelleen.”

Oleellista on, että osingot maksetaan tilille verotta ja luovutusvoittoja sekä osinkoja verotetaan tuottojen suhteessa vasta varoja nostettaessa.

Vasemmisto on moittinut osaketiliä siitä, että sen avulla sijoittaja voisi nostaa ulkomaiden kautta sijoitukset kokonaan verotta. Orpo huomauttaa, että sama ongelma on myös suorissa osakeomistuksissa, jos osakkeet myydään ulkomaille muuton jälkeen. Muuttajan on mahdollista välttää Suomen verotus. Orpon mukaan ongelmia pyritään ratkaisemaan Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteistyön kautta.

”Kun suursijoittajien mahdollisuuksia sisällyttää osingot tilille tuodaan myös piensijoittajille, demarit etsivät mahdollisia ongelmia, vaikka heidän pitäisi olla palkansaajan puolella. En ymmärrä sellaista ajattelua. Vakuutuskuorten ja kapitalisaatiosopimusten etuihin he eivät halunneet puuttua hallituksessa ollessaan”, Orpo sanoo.

Lue koko haastattelu Kauppalehdestä.

