Rekryfirma: Romahdus tapahtui, Suomen osaajapula on totta – ”Kaikki kynnelle kykenevät on aika paljon jo palkattu”

”Organisaatioiden rekrytointi on vaikeutunut merkittävästi vuonna 2018. Hakijoiden määrä on romahtanut. Absoluuttisia lukuja ei voi eri vuosina verrata keskenään, koska asiakaskunta on ollut hieman eri näinä vuosina. Luvut kertovat hyvin yleisestä rekrytoinnin tilasta Suomessa, koska palvelumme on markkinajohtaja Suomessa”, Laura rekrytointi kertoo. Kuvituskuva.