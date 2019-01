Kansanedustaja: ”Esperi Care voi hyödyntää porsaanreikiä ja kopioida Carunan verovälttelyrakenteen”

Oppositiopuolue sdp:n kansanedustaja Timo Harakka kirjoittaa blogissaan verovälttelystä, jonka hän liittää viikonloppuna käynnistyneeseen laajaan keskusteluun terveysalan yrityksen Esperi Caren laiminlyönneistä.

Harakan mukaan Esperi Caren kaltaiset, kansainvälisten pääomasijoittajien hallinnoimat yritykset ”ovat tulleet tunnetuksi myös verojen välttelystä”.

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala kirjoittaa Finnwatchin blogissa, että enemmistö Esperi Caren omistuksesta näyttää olevan veroparatiisi Jerseyssä sijaitsevassa rahastossa.

”Suomessa toiminta on tappiollista, sillä yhtiön rahoituskulut vetävät tuloksen miinukselle. Iso osa korkeakorkoisista lainoista maksetaan yhtiön osakkaille tai lähipiirille. Kuten tällaisissa järjestelyissä yleensä, korkotaso on korkea: 12–15 %. Kun lainoja on paljon ja niistä maksetaan osakkaille ja lähipiirille korkeaa korkoa, verotettavaa tulosta jää Suomeen vain vähän”, Vartiala kirjoittaa.

Verrattuna sähkön siirtohintojen vuoksi kohun keskellä olleeseen Carunaan ovat Esperi Careen purreet edellisen hallituksen säätämät korkojen vähennyskelpoisuutta koskevat rajoitukset, Vartiala jatkaa.

”Vanhaan lakiin sisältyvistä lepsuista rajoista johtuen Suomi menettää edelleen verotuloja, ja korkovähennysrajoituksen hampaisiin jääneet korkokulut Esperi Care voi vähentää verotettavasta tuloksestaan myöhemmin kun kannattavuus kasvaa”, hän kirjoittaa.

Sdp:n Harakka toteaa saman:

”Valitettavasti korkovähennysrajoituksessa on edelleen aukkoja, jotka kävivät ilmi viime syksynä, kun sitä uudistettiin EU:n veronkiertodirektiivin velvoittamana. Tuolloin hallitus ei halunnut poistaa porsaanreikiä, vaikka muun muassa sähkönsiirtoyhtiö Carunan verovälttely nousi julkisuuteen. Myös Esperi Care voi hyödyntää näitä porsaanreikiä. Vaikka korkoja ei voitu vähentää vuonna 2017, ne voidaan vähentää tulevaisuudessa jos ja kun Esperin liiketoiminnan kannattavuus kohenee. Sillä on myös mahdollisuus kopioida Carunan verovälttelyrakenne, jolloin Suomen veromenetykset kasvavat entisestään”, Harakka kirjoittaa blogissaan.

”Toivottavasti Esperin tapaus johtaa siihen, että lain puutteet niin verotuksessa kuin hoivan laadun varmistuksessa vihdoin korjataan. Tämänhetkininen hallitus ei ole osoittanut siihen kiinnostusta”, Harakka kirjoittaa.

