Esperi Caren pääomistaja: Ongelmista ei tiedetty mitään ”ennen kuin asia lävähti julkiseksi”

”Onhan tämä ollut suuri järkytys ja vakava paikka. Esperin johto hallitus ja minä henkilökohtaisesti olemme kaikki tehneet viime päivät ympäripyöreästi töitä, että saamme nämä asiat reilaan”, sanoo Esperi Caren hallituksen jäsen Timo Larjomaa.

Timo Larjomaa on Esperin pääomistajan, brittiläisen sijoitusyhtiö ICG:n managing director ja käyttää omistajan ääntä hallituksessa. Tänään tiistaina aamulla tuli tieto siitä, että Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni jättää tehtävänsä.

”Se oli yhteisymmärryksessä eilen illalla tehty päätös. Haluamme rauhoittaa tilanteen ja antaa ihmisille, työntekijöille sekä asiakkaille rauhaa stabiloida tilanne ja käynnistää toimenpiteet, joilla lunastetaan asiakkaiden, henkilöstön ja suuren yleisön luottamus”, Larjomaa sanoo.

Luottamuksen palautus tarvitaan, koska sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira määräsi viime viikolla Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren hoivakodin keskeyttämään toimintansa hoitotyöhön liittyvien epäkohtien ja laiminlyöntien takia. Valviran mukaan henkilökuntaa on ollut liian vähän ja perushoito ja -hoiva on ollut puutteellista. Päätös on poikkeuksellinen.

Ihmetystä on herättänyt, miksi henkilöstön viesteihin ongelmista ei yrityksessä ole herätty aiemmin.

Miksi hallituksessa ei ole reagoitu Kristiinankaupungin tilanteeseen?

”Henkilökohtaisesti hallituksessa en ole ollut tietoinen Kristiinankaupungin ongelmista, ennen kuin tämä asia lävähti julkiseksi”, Larjomaa sanoo.

Eli Tehyn julki tuomat ongelmat eivät ole tulleet hallituksen käsittelyyn?

”Ei ainakaan tästä spesifistä asiasta. Meillä on kyllä ollut jo pitkään kokouksissa laatu ensimmäisenä käsiteltävänä asiana. On käsitelty esimerkiksi laatupoikkeamia. Siinä emme ole päässeet tarpeeksi syvälle. Ei ole ollut tarpeeksi hyvää läpinäkyvyyttä. Siksi olemme nyt käynnistäneet erittäin paljon toimia, joilla varmistetaan, että kaikki laatuongelmat, -poikkeamat ja -epäilyt tuodaan keskitetysti meille tietoon ja ne ovat välittömästi saatavilla ylintä johtoa ja hallitusta myöten”, Larjomaa sanoo.

Kristiinankaupungissa työntekijät olivat Valviran päätöksen mukaan uhanneet Esperiä lakolla liian vähäisen työntekijämäärän vuoksi. Uusi Suomi kertoi asiasta maanantaina.

Eikö lakkouhka tullut teidän tietoonne?

”Ei ole. Se ei ole tullut tietoon hallituksessa tietoon”, Larjomaa sanoo.

Larjomaan mukaan Esperi on jo pitkään pyrkinyt laittamaan lisää paukkuja laatu- ja henkilöstöasioihin.

”Nyt on selvää, että siinä ei ole kaikissa kohdissa onnistuttu. Edelleen uskon, että Esperin laatu on keskimäärin hyvää, mutta emme ole riittävästi puuttuneet ajoissa yksiköihin, joissa on ollut ongelmia. Mutta uskon, että samanlaista on myös muualla julkisella ja yksityisellä puolella. Tietysti yksikin tapaus on liikaa. Siinä on peiliin katsomisen paikka. Teemme todella parhaamme, että asiat saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon”, Larjomaa sanoo.



Laadun suhteen hän viittaa Espoon vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäisen lausuntoon Helsingin Sanomissa. Lyytikäisen mukaan Esperi Caren yksiköistä viime vuoden asiakastyytyväisyyttä mittaava palaute on ollut keskimääräistä parempaa.

Esperissä on nyt käynnistetty uusia toimia, muun muassa uusi laaturekisteri.

”Uuteen keskitettyyn rekisteriin kaikki laatupoikkeamat tulevat keskitetysti, jolloin ne ovat tiedossa ja niihin voidaan reagoida. Pyrimme parantamaan dialogia henkilöstön, ja valvovien viranomaisten sekä ay-liikkeen eli Superin ja Tehyn kanssa. Meillä on tänään Superin ja Tehyn kanssa kokous, jossa näitä asioita käydään mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä läpi”, Larjomaa sanoo.

Mikä on ICG:n tavoite Esperi-omistukselle?

”Tällä hetkellä meillä on vain yksi tavoite, että korjataan kaikki mahdolliset puutteet välittömästi ja palautetaan luottamus kaikkien sidosryhmien kanssa”, Larjomaa sanoo.

Entä tuottotavoitteet?

”Tällä hetkellä ne ovat hyvin toissijaisia, nyt on vain yksi tavoite.”

Monilla pääomasijoittajilla on tapana irtautua omistamistaan yrityksistä, 3-5 vuoden välein. Pörssilistattu ICG on omistanut Esperiä vuodesta 2016.

”Tämä on meille melko lyhyt aika. Olemme olleet joissain yhtiöissä mukana 20 vuotta”, sanoo Larjomaa. Hän on itse työskennellyt ICG:ssä 13 vuotta.

