Nord Stream 2 nousi Münchenin turvallisuuskonferenssin kuumaksi perunaksi –KL: USA:lta uhkaus, Sauli Niinistö torjui varoitukset

Kiistelty Nord Stream 2 –kaasuputki on noussut kuumaksi puheenaiheeksi parhaillaan käynnissä olevassa Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Erityisesti Yhdysvallat pitää putkea selkeästi myös Euroopan turvallisuuteen vaikuttavana hankkeena. Saksan liittokansleri Angela Merkel kuitenkin puolusti hanketta uutistoimistojen mukaan voimakkaasti.

”Kysymys on siitä, kuinka riippuvaisia olemme venäläisestä kaasusta eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, miten kaasua toimitetaan. Mikään ei estä kaasun tuomista Yhdysvalloista, mutta Venäjän sulkeminen ulkopuolelle olisi väärä strateginen signaali”, hän sanoi puheessaan esimerkiksi ABCNewsin mukaan.

Merkel sanoi lisäksi aikovansa varmistaa, että Eurooppaan toimitettava kaasu kulkee jatkossakin Ukrainan kautta.

Heti Merkelin jälkeen puhunut Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kehui niitä Euroopan maita, jotka suhtautuvat kaasuputkihankkeeseen kielteisesti.

Yhdysvaltain varaenergiaministeri Dan Brouillette korosti Münchenissä, että vielä ei ole liian myöhäistä yrittää pysäyttää putken rakentamista.

”Tanska ei ole vieläkään myöntänyt tarvittavaa lupaa”, hän huomautti.

Brouillette pitää lupaavana sitä, että Saksa ”ymmärtää nyt paremmin Washingtonin näkemyksiä” kaasuasiassa. Saksan talousministeri Peter Altmaier on luvannut, että EU:n suurin kansantalous ostaa jatkossa nestekaasua myös Yhdysvalloilta ja muilta tuottajamailta.

Brouillette toisti kuitenkin Münchenissä Yhdysvaltain näkemyksen siitä, ettei se voi suojella Eurooppaa Venäjää vastaan, jos Eurooppa samaan aikaan lisää riippuvuuttaan tästä mahdollisesta hyökkääjästä.

”Energiaturvallisuus on aina myös kansallista turvallisuutta.”

Hänen mukaansa Yhdysvallat saattaa turvautua myös pakotteisiin, jos Saksa vie putkihankkeen läpi nykyisessä muodossaan.

Münchenin turvallisuuskokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Sauli Niinistö torjuu Yhdysvaltain varoitukset, joiden mukaan Nord Stream 2 olisi Venäjälle poliittisen vaikuttamisen väline Euroopassa.

”Siellähän on jo nyt yksi kaasuputki eikä ainakaan minun silmiini ole sattunut kovinkaan paljon poliittista vaikuttamista. Siihen on myös rakennettavissa puolustus eli on oltava vaihtoehtoja”, Niinistö sanoi Kauppalehden ja MTV Uutisten haastattelussa Münchenissä.

Hän ei myöskään usko, että Yhdysvaltain tavoitteena on hajottaa EU:n rivejä, kun se arvostelee putkea.

”Heillä on tietysti omat intressinsä”, Niinistö muistuttaa ja viittaa USA:n tavoitteisiin myydä enemmän nestekaasua Eurooppaan.

”Yhdysvaltain kritiikki on ollut erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana aika voimakasta. Itä-Euroopan maat, jotka ovat kriittisiä tämän putken suhteen, ovat varmasti vaikuttaneet Yhdysvaltain mielipiteisiin. Ukraina tietysti muiden mukana”, hän jatkaa.

Niinistö osallistuu lauantaina asevalvontaa käsittelevään paneelikeskusteluun konferenssin päälavalla. Lisäksi hän piti avauspuheenvuoron arktisen alueen turvallisuutta koskevassa keskustelussa.

Vuodesta 1963 lähtien järjestetty Münchenin turvallisuuskonferenssi on keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Konferenssiin osallistuu lähes 500 ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajaa eri puolilta maailmaa.

