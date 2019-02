”Suuri pommi: Hallitus tekee viime metreillä ryöstön” – Sdp tylyttää Suomen Rata -rahoja

Suurin oppositiopuolue sdp aloitti hallituksen höykyttämisen Suomen Rata -rahoista heti eduskunnan lisäbudjettikeskustelun aluksi.

Eilen tiistaina kävi ilmi, että hallitus esittää lisätalousarviossaan 73 miljoonan euron siirtämistä Valtion asuntorahastosta hiljattain perustamalleen Suomen Rata -yhtiölle. LUE LISÄÄ: Älähdys Sipilälle ja Bernerille lisäbudjetista – ”Hallitus ohittaa törkeällä tavalla eduskunnan tahdon”

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti lokakuussa tarkastusvaliokunnan mietinnön, jonka kannanoton mukaan hallituksen tulee säilyttää Valtion asuntorahaston asema itsenäisenä ja rahaston käyttö tulee suunnata asumiseen.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman otti asian esiin heti ensimmäisessä lisätalousarviokeskustelun puheenvuorossa.

Lindtman kiitteli sitä, että lisäbudjetissa hallitus antaa määrärahoja seksuaalirikosten ehkäisyyn ja vanhustenhuollon valvontaan.

”Tähän lisätalousarvioon sisältyy suuri pommi. Suuri pommi on se, että hallitus menee pieni- ja keskituloisten vuokralaisten kukkaroille ja tekee aivan viime töikseen ykli 70 miljoonan euron ryöstön valtion asuntorahastoon, täysin päinvastoin, mitä koko eduskunta on yhdessä päättänyt ja korostanut, että valtion asuntorahaston itsenäinen asema pitää turvata. Hallitus aivan viime töikseen, loppumetreillä tekee ryöstön. Ne ovat rahoja, joita pieni- ja keskituloiset vuokralaiset ovat sinne maksaneet. Ministeri Orpo, mistä on kyse?” Lidtman sanoi.

Myös sdp:n kansanedustaja Pia Viitanen hämmästeli sitä, että hallitus on toimimassa vastoin koko eduskunnan tahtoa.

”Miten hallitus voi täysin vastoin eduskunnan täysin yksimielistä kantaa lähteä valtion asuntorahaston ryöstöretkelle? Hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta eikä toisinpäin”, Viitanen sanoi.

Myös oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki yhtyi sdp:n kritiikkiin ja sanoi, ettei hallitus voi jyrätä eduskunnan tahtoa.

Pääministeripuolue keskustan kansanedustaja Timo Kalli korosti raidehankkeiden tärkeyttä. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk) on sanonut, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) on tärkeää saada raidehankkeet eteenpäin. Kallin mielestä eduskunnan ”olisi syytä tukea” hallituksen raidehankkeita, jotka Kallin mukaan tuovat vakautta yhteiskuntaan.

Eilen tiistaina eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä sanoi Uudelle Suomelle, että 73 miljoonan siirto ei ole aivan linjassa eduskunnan tahdon kanssa, mutta toisaalta Ala-Nissilän mukaan mietinnön kannanotto sitoo nimenomaan seuraavaa hallitusta, ei niinkään nykyistä.

