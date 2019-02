Petteri Orpo vastaa Suomen Rata -ryöstöväitteisiin: ”Tämä on aivan yksinkertainen yhtälö”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) vastasi eduskunnan lisäbudjettikeskustelussa opposition kritiikkiin koskien Valtion asuntorahastolta Suomen Rata -yhtiölle siirrettäviä rahoja.

Orpon mielestä on ”käsittämätön johtopäätös”, että hallitus toimisi eduskunnan tahdon vastaisesti. LUE LISÄÄ: ”Suuri pommi: Hallitus tekee viime metreillä ryöstön” – Sdp tylyttää Suomen Rata -rahoja

Hallitus esittää lisätalousarviossaan 73 miljoonan euron siirtämistä Valtion asuntorahastosta hiljattain perustamalleen Suomen Rata -yhtiölle merkittävien raidehankkeiden edistämiseksi. Eduskunta hyväksyi yksimielisesti lokakuussa tarkastusvaliokunnan mietinnön, jonka kannanoton mukaan hallituksen tulee säilyttää Valtion asuntorahaston asema itsenäisenä ja rahaston käyttö tulee suunnata asumiseen. Oppositio, etenkin suurin oppositiopuolue sdp höykytti hallitusta eduskunnan tahdon yli kävelemisestä.

”Haluan rauhoittaa teitä Valtion asuntorahaston suhteen. Valtion asuntorahastossa likvidiä varaa noin kaksi miljardia. Eduskunnan tahto siitä, että pitää saada enemmän aikaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa, se on oikea”, Orpo sanoi.

”Siirrämme 73 miljoonaa valtion raideyhtiöihin. Meillä on täällä aivan yhteinen tahto, että haluamme edistää raideliikennettä, me haluamme torjua ilmastonmuutosta”, hän jatkoi.

”Tiedättekö mitä? Kun se lisää asuntotuotannolle hyvää tonttimaata, me voimme laajentaa työssäkäyntialuetta. Tämä on aivan yksinkertainen yhtälö, onko tämä mennyt teiltä kokonaan ohi? Ja koska näyttää olevan, niin huoli pois: Tämä on täysin oikea ratkaisu, jolla me itse asiassa vahvistamme valtion täysin omistamien yhtiöiden kautta asuntotuotantoa ja sille kahdelle miljardille eurolle löytyy kohteita”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan raidehankkeiden rahoittaminen on myös asuntotuotannon edistämistä. Hän viittasi Länsimetroon ja Raide-Jokeriin, jotka ministerin mukaan ovat tuoneet kymmeniä tuhansia uusia asuntoja liikenneyhteyksien varrelle.

”Kyse on maankäytön, asumnisen ja liikenteen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta”, Orpo sanoi.

