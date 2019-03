Ekonomisti: Vaiettu todellisuus tuloerojen takana – Rikkain 10% omistaa 47% varallisuudesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ekonomisti Antti Koskela ihmettelee STTK:n blogissa, miksi varallisuuseroista puhutaan Suomessa niin vähän ja tuloeroista keskustellaan jatkuvasti.

”Varallisuuserot vaikuttavat ihmisten elämään huomattavasti enemmän kuin tuloerot”, Koskela kirjoittaa.

Koskelan mielestä varallisuuseroista pitäisi puhua enemmän.

”Varallisuuserot todella kasvavat, nopeasti. Sen sijaan tuloerot eivät juuri kasva. Aihetta on selvittänyt muun muassa Tilastokeskuksen Veli-Matti Törmälehto. Varakkaimman 20 prosentin omistus varallisuudesta on kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana alle 60 prosentista yli 65 prosenttiin. Samaan aikaan tuloeroja mittaava gini-kerroin on pysynyt melko vakaana”, Koskela kirjoittaa.

Koskelan mukaan varallisuuserot vaikuttavat arkeen vähintään yhtä paljon kuin tuloerot, sillä varallisuus tasaa tulojen muutosta.

”Esimerkiksi auton huolloista tai pienistä kotiremonteista syntyvistä kustannuksista ei tarvitse juuri huolehtia, jos taustalla on riittävästi varallisuutta”, hän kirjoittaa.

Tilastokeskus kertoi viime vuonna selvityksessään, että varallisuus on keskittynyt varakkaimpaan kymmenysosaan, joka omisti noin 47 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2016.

”Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti noin 6 prosenttia nettovarallisuudesta”, Tilastokeskus kertoi.

”Varallisuuserot kasvoivat jonkin verran vuodesta 2013 vuoteen 2016, sillä varakkaimman kymmenesosan osuus nettovarallisuudesta kasvoi. Tilaston menetelmämuutokset vaikeuttavat pitemmän aikavälin tarkastelua, mutta vuoteen 1994 verrattuna varakkaimman kymmenyksen varallisuusosuus on noussut selvästi”, Tilastokeskus kertoi.

LUE MYÖS:

Raportti varallisuuseroista järkytti: ”Vaadimme Sipilän hallitusta ottamaan tämä vakavasti”

”Historian suurin” – Arhinmäki: Katsokaa tätä tuloerolukua Suomesta

”Puolikas kansasta omistaa 94 % kaikesta”