Keskusta: Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa, keventäisi tuloverotusta – ”Samasta työstä sama palkka ja sama vero”

Keskusta on julkaissut talous- ja verolinjauksensa nyt eduskuntavaalien alla.

”Vaalikauden tavoitteena on 100 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin”, puolue linjaa.

Keskusta myös haluaa keventää ansiotulojen verotusta maltillisesti.

”Kevennykset kohdennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisille muun muassa työtulovähennystä korottaen. Myös eläkeläisten verotusta kevennetään. Tuloveronkevennys rahoitetaan muun muassa haittaverotusta korottamalla”, puolue esittää.

Lisäksi keskustan mielestä tuloverotuksen ei pitäisi riippua asuinkunnasta.

”Tuloverotus eroaa nykyisellään asuinkunnan mukaan. Muun muassa väestörakenteesta johtuen kunnallisverot ovat keskimääräistä korkeampia sellaisilla alueilla, jossa samalla julkinen palveluverkosto on niukka. Verotuksen erilaisuus vaikuttaa myös osaavan työvoiman saatavuuteen. Alueellisia veroeroja on tasattava, turvaten kuitenkin kunnille mahdollisuus järjestää kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Keskustan mielestä tavoitteena on oltava, että samasta työstä on maksettava sama palkka ja sama vero. Keskustan mielestä tulee selvittää, miten voidaan tasata asuinpaikasta johtuvia veroja valtion tuloverokannustimella. Kannustin voitaisiin kohdentaa esimerkiksi niille ihmisille, jotka asuvat eniten asukkaita menettävillä alueilla”, puolue linjaa.

Keskusta kertoo myös kannattavansa osittaista maakuntaveroa.

”Osittaisen maakuntaveron tulisi vahvistaa maakuntien itsehallintoa ja kannustaa niitä taloudelliseen tehokkuuteen. Se ei saa johtaa ansiotuloverojen kokonaistason kiristymiseen. Ennen maakuntaveron käyttöönottoa sen vaikutuksia on vielä selvitettävä”, puolue toteaa.

Keskusta olisi valmis harkitsemaan yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustoiminnan verottamista.

”Yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa sijoitustoiminnastaan veroa ja osa sijoitusinstrumenteista on myös vapautettu verosta. Toisaalta esimerkiksi sijoitusrahastojen verovapautta ja työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan turvaamista on pidetty Suomen pääomamarkkinoiden kannalta tärkeänä. Mahdollisia uudistusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia eri yhteisöjen toimintaedellytyksiin tulisikin selvittää ja arvioida laajasti”, puolue toteaa.

