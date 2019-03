”Hämmentävää: Suomessa verotetaan jopa lähdevettä”

Panimo- ja virvoitusjuomaliitto pitää epäoikeudenmukaisena sitä, että ”virvoitusjuomien ja kivennäisvesien valmistevero on Suomessa EU-maiden korkein”. Liitto tuo asian esille tiedotteessaan.

”Se on mielestäni epäoikeudenmukaista. On hämmentävää, että kivennäisvettä ja jopa lähdevettä verotetaan. Lähes puolet panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden valmistamista tuotteista on alkoholittomia”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Liitto vaatii, että virvoitusjuomaverosta on luovuttava.

Verohallinnon taulukon mukaan maustamattomissa lähde- ja kivennäisvesissä veron määrä on 12 senttiä litralta. Maustetuissa ja makeutusaineita vesissä veron määrä on 27 senttiä litralta.

Panimoliiton mielestä juomien verotus on Suomessa epäjohdonmukaista, koska se ”ohjaa juomana väkeviä juomia”.

”Sekä viinejä että väkeviä viinejä verotetaan kevyemmin kuin oluita ja siideriä”, liitto toteaa.

”Verotuksen pitäisi ohjata kulutusta kohti miedompia juomia, mutta nyt tilanne on meillä päinvastainen. EU-maihin vertailtaessa Suomessa ohjautuvuus on kolmanneksi heikointa eli siirtymistä väkevistä juomista mietoihin ei verotuksella juurikaan tueta. Sen sijaan oluen ja siiderin valmistevero on EU-maiden korkein”, Pakarinen kritisoi.

EU-vertailua alkoholiverotuksesta on tehnyt Veronmaksajain keskusliitto.

