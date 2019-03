Paha huoli heräsi: ”Suomalaisten veronmaksajien rahoja ei saa mennä Italian pankkien pelastamiseen”

Italian pankkien ja Euroopan pankkiunionin tilanne nousi esiin torstaina EU-vaalitentissä, jossa kohtasi yhdeksän eduskuntapuolueiden johtohahmoa. Huoli on, että yhteisvastuuta yritetään kiireesti lisätä EU:ssa.

Vaalitentin järjestivät yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry, sosiaalialan kattojärjestö SOSTE ja Uusi Suomi.

”Olen todella huolissani. Kun katsotaan Italian pankkien tilannetta tällä hetkellä, edelleen: siellä on roskaluottoja taseissa, ja ne roskaluotot pitää saada putsattua”, sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Salla.

”Talletussuoja meillä pitää olla kansallisella tasolla. Suomalaisten veronmaksajien rahoja ei saa mennä Italian pankkien pelastamiseen. Valtioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys pitää katkaista. Pankkiunionin valuviat on pakko korjata”, Salla jatkoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah jakoi huolen.

”Tällä hetkellä pankkiunionissa useat jäsenmaat haluavat nopeutetusti mennä suurempaan yhteisvastuuseen ja haluavat, että Euroopan vakausmekanismi EVM:stä tulee ’final backstop’”, Essayah varoitti.

”Ylipäänsä halutaan EVM:stä tehdä suurempaa yhteisvastuun lähdettä erilaisiin rahoitusjärjestelmiin, ja myös EU:n budjetin sisälle halutaan olla tuomassa omaa budjettilinjaa. Näissä Suomen pitää ­tiukasti taistella sitä vastaan, että yhteisvastuuta lähdettäisiin lisäämään”, Essayah sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä perustavanlaatuinen virhe eurossa on se, että sillä ei ole tukenaan toimivia kontrollimekanismeja.

”Jotta me saisimme eurosta valuutan, joka ei ole altis katastrofeille, joita me sitten maksamme, joudumme luomaan järjestelmiä, joissa rahansiirroista tulee pysyviä. Pitäisi puuttua siihen perimmäiseen valuvirheeseen eurossa: siellä on maita, jotka eivät oman taloudellisen tilanteensa ja ennen kaikkea fiskaalisten perinteidensä vuoksi kuulu sinne”, Halla-aho sanoi.

Salla totesi, että pankkeja varten on EU:ssa oma kriisimekanisminsa, jonne pankit ovat kerryttäneet varoja.

Tämän kautta Italialta on Sallan mukaan jo vaadittu roskaluottojen putsaamista.

”Koska näin ei tapahdu, meidän pitää keskustella siitä, että se ei ole ok, jos ei korjata taseita. EVM:ää ei pidä käyttää 'backstoppina' tässä. Sijoittajavastuuta on kasvatettu Euroopassa, mutta se ei ole riittävää”, Salla sanoi.

EU-vaalitentissä olivat mukana myös Antton Rönnholm (sd), Silja Borgarsdóttir Sandelin (r), Hanna Sarkkinen (vas), Veli Liikanen (vihr), Antti Kaikkonen (kesk) ja Jari Lindström (sin).

