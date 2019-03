Palkka 3000 €/kk, verojen ja maksujen määrä 1560 € – ”Merkittävä osa piilossa työntekijältä”

Keskuskauppakamari haluaa havainnollistaa Suomen tuloverotusta verokiilalaskurilla. Verokiilalla tarkoitetaan palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärää, joka Keskuskauppakamarin mukaan on suuri suhteessa palkkaan.

“Merkittävä osa verokiilasta on piilossa työntekijältä, koska se koostuu työnantajien maksamista vakuutusmaksuista. Kärjistäen sanottuna verokiilalaskuri siis näyttää työn teettämisen todellisen kustannuksen”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.

“Suurin yksittäinen verokiilan osa on eläkevakuutusmaksu. Myös kunnallisvero ja varsinkin korkeilla tulotasolla valtion kantamat verot ovat merkittäviä tekijöitä”, hän jatkaa.

Keskuskauppakamarin mielestä verokiila ei saisi olla liian suuri, sillä työllistämisen kustannus kasvaa verokiilan noustessa.

”Verokiilaskuri kertoo, että suomalaisten tyypillisellä 3000 euron kuukausipalkalla työntekijälle jää käteen 2240 euroa, ja verojen ja maksujen kokonaismäärä on 1560 euroa. Jos kyseinen mediaanipalkansaaja saa 100 euron palkankorotuksen, jää korotuksesta käteen 52 euroa. Koko 100 euron palkankorotus maksaa puolestaan työnantajalle yhteensä 122 euroa”, keskuskauppakamari toteaa.

Veronmaksajain keskusliitto on aiemmin julkaissut esimerkkejä siitä, miten palkansaajan bruttopalkasta muodostuu lopulta tilille tuleva rahasumma ja mitä se tarkoittaa työnantajan kannalta. Esimerkiksi 3000 euron bruttopalkan osalta palkkakuitissa näkymättömien työnantajamaksujen osuus on 623,70 euroa. LUE LISÄÄ: Totuus palkastasi: Näitä summia et näe kuitilla – 3000 €/kk onkin 3623,70 €/kk

