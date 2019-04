Myös Petteri Orpolta avaus sähkön siirtohinnoista: ”Puolitetaan hintalappu”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdottaa sähkön siirtohintoihin alennusta maakaapeleiden maksuaikaa muuttamalla.

”Sähkön siirtohintojen nousua on hillittävä. Korotukset ärsyttävät ja aiheuttavat taloudellisia haasteita. Nykylaki pakottaa yhtiöt nostamaan hintoja niin, että maakaapelit saadaan maksettua 4 vuodessa. Puolitetaan hintalappu muuttamalla aika 8 vuoteen”, Orpo ehdottaa Twitterissä.

Sähkön siirtohintojen nousua on hillittävä. Korotukset ärsyttävät ja aiheuttavat taloudellisia haasteita. Nykylaki pakottaa yhtiöt nostamaan hintoja niin, että maakaapelit saadaan maksettua 4 vuodessa. Puolitetaan hintalappu muuttamalla aika 8 vuoteen. #sähkönsiirto #vaalit2019 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 1, 2019

Sähköyhtiöiden pitää siirtyä ilmajohdoista maakaapeleihin, koska sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönjakeluyhtiöt parantavat toimitusvarmuuttaan. Jatkossa sähköt on pystyttävä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamien katkojen jälkeen palauttamaan asiakkaille nykyistä nopeammin. Määräaikaa verkon parantamiselle on annettu vuoteen 2028 asti.

Sähkön siirtohinnoista nousi kohu vuonna 2016 verkkoyhtiö Carunan suurten korotusten myötä. Seuraavana vuonna valtio asetti katon siirtohintojen vuotuisille korotuksille. Samalla helpotettiin harvaan asuttujen alueiden verkkoyhtiöiden aikataulua toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiselle.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne linjasivat aikaisemmin maanantaina, että kaikkien sähkön siirtoverkkojen pitäisi olla julkisessa omistuksessa. Sipilä ja Rinne antoivat kommenttinsa Ylen ja Kalevan järjestämässä Puolen Suomen vaalitentissä.

”Korotuskatto jo asetettiin mutta siirtohintojen kasvu on ihan järjetön koko Suomessa. Sähkö on meillä edullista, mutta siirtäminen maksaa ihan mielettömästi. Jos jotakin yhteiskunnan pitäisi omistaa, niin mielestäni yhteiskunnan pitäisi omistaa energian siirtoverkot kokonaisuudessaan, ei pelkästään kantaverkkoa, joka on Fingridin omistuksessa. Pitäisi huolella miettiä, miten me saataisi tämä kuriin”, Sipilä sanoi.

Rinne ilmoitti olevansa samaa mieltä Sipilän kanssa.

”Verkot täytyy olla julkisen sektorin omistuksessa”, Rinne linjasi.

Lue tarkemmin: ”Sähkön siirtohinnat järjettömiä” – Antti Rinteeltä ja Juha Sipilältä kova veto vaalitentissä: Kaikki sähköverkot julkiseen omistukseen

Sähkön siirtohintojen yhteydessä paljon julkisuudessa olleet Caruna ja Elenia ovat suurimmat yksityiset sähkönjakeluverkon haltijat Suomessa. Niiden osuus verkoista on yhteensä noin kolmannes. Suomen suurimmat jakeluverkkoyhtiöt ovat Caruna Oy, Elenia Oy ja Helen Sähköverkot Oy. Lukumäärällisesti suurin osa Suomen noin 80 jakeluverkkoyhtiöstä on kuitenkin kunnan tai kuntaenemmistöisen osakeyhtiön omistuksessa.

Vaalitentissä siirtohintoja kommentoi myös vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, joka vastasi vuonna 2013 Jyrki Kataisen hallituksessa valtion omistajaohjauksesta. Tuolloin tehtiin kauppa, jossa Fortumin sähköverkkoyhtiö myytiin Carunalle.

Haavisto toisti Uuden Suomen haastattelussa aiemmin kertomansa näkemyksen, jonka mukaan sähkönsiirtohintojen noususta ei voi syyttää vain Carunaa, vaan vastuu on koko silloisella eduskunnalla, joka päätti sähkönsiirron huoltovarmuudesta vuonna 2013.

LUE LISÄÄ:

Pekka Haavisto vastaa syytöksiin Caruna-kaupasta: ”Eduskunta ei täysin hahmottanut”

Caruna vastaa Vasemmistoliiton ryöpytykseen: Hintojen takana poliitikkojen päätös – ei omistaja

Juha Sipilältä suorat sanat Jussi Halla-aholle vaalitentissä: ”Iljettävää flirttailua – Jos häviän vaalit sen takia, olen heti valmis luopumaan politiikasta”