Peter Vesterbacka avaa uusinta hankettaan KL:ssä: ”Tämä on maailman suurin alkoholikategoria – isompi kuin vodka”

Sarjahankemies Peter Vesterbackan yritys puuhaa Rovaniemelle kiinalaisalkoholin tislaamoa. Tislaamossa tuotettaisiin baijiuksi kutsuttua kiinalaista alkoholia.

Tislaamon yhteyteen on tarkoitus rakentaa myös tila, johon kuuluu baijiusta kertova interaktiivinen näyttely.

”Tarkoitus on saada aikaiseksi maailman paras suomalainen baijiu. Ollaan vielä aika alkuvaiheessa, vaikka keskustelu on alkanut pari vuotta sitten”, Vesterbacka kertoo Kauppalehdelle.

Hankkeen liiketoiminnallisia tavoitteita tai kokonaisarvoa hän ei halua vielä kommentoida. ”Pyritään siihen, että saadaan mahdollisimman hyvä tuote.”

Baijiumarkkinalle päädyttiin sen koon takia.

”Tämä on maailman suurin alkoholikategoria. Hyvä pitää mielessä, että tämä on isompi kuin vodkamarkkina. Siitä pienikin osa on paljon, joten meillä on poikkeuksellisen vaatimattomat markkinaosuustavoitteet.”

Markkinoinnissa on tarkoitus hyödyntää Suomen mystiikkaa ja maailman parhaita raaka-aineita.

”Suomessa on jo nyt todella paljon hyvää alkoholin valmistusta. Ei ole mitään syytä, miksi mekin emme olisi alkoholin valmistuksen suurmaa. Esimerkiksi Skotlannissa on yhtä paljon asukkaita ja he vetävät aika hyvin viskin suhteen.”

Hankkeen päätoimijana on Vesterbackan osakeyhtiö nimeltä Finest Distilling Company. Hankkeen kiinalaisena vastinparina toimii Kweichow Moutai, joka on myös listautunut Shanghain pörssiin. Kweichow Moutai on valmistanut baijiua oman tuotemerkkinsä alla vuodesta 1999 lähtien.

Lue laajempi juttu Kauppalehdestä.