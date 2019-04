Nyt vastaa kohun keskelle joutunut suomalainen luksusvalmistaja: ”Olemme ryhtyneet viipymättä toimenpiteisiin”

Balmuir-luksustuotemerkin omistavan Wheslyn Groupin toimitusjohtaja Heidi Jaara kertoo yhtiön selvittävän tällä viikolla uutisiin nousseet työolosuhteet intialaisen H.S. Exportsin tehtaalla. H.S. Export on Wheslyn Groupin alihankkija.

”Vastuullisuus on yksi Wheslyn Groupin tärkeimmistä arvoista. Suhtaudumme esiin tulleisiin epäkohtiin erittäin vakavasti ja olemme ryhtyneet viipymättä toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Toteutamme huhtikuussa 2019 riippumattoman BSCI-auditoinnin yhteistyökumppanimme tehtaalla selvittääksemme ongelmat ja niiden syyt perusteellisesti. Auditoinnin pohjalta päätämme tarvittavista toimenpiteistä tarkemmin”, Jaara kertoo tiedotteessa.

Finnwath kertoi intialaistehtaan työolosuhteista raportissaan torstaina.

”Finnwatch tekee tärkeää vastuullisuustyötä, ja olemme tukeneet yhteistyökumppaniimme liittyvän selvityksen tekoa. Meille on tärkeää, että tunnemme alihankintaketjumme. Tässä tapauksessa valvonta ei kuitenkaan ole toteutunut riittävän hyvin. Kannamme vastuumme, puutumme esiin tulleisiin ongelmiin ja teemme jatkossa entistä lujemmin töitä vastuullisuuden varmistamiseksi. Wheslyn Groupille vastuullisuus on arvo, johon koko henkilöstö on sitoutunut ja jonka kehittämiseksi teemme töitä joka päivä”, Heidi Jaara kommentoi.

Wheslyn Groupin hankinnasta sisustusnahan osuus oli Jaaran mukaan vuonna 2018 noin 5 prosenttia. H.S. Exportsin työvoimakustannuksista alihankinnan osuus on noin 14 prosenttia.

Jaara korostaa, että Wheslyn Group on sitoutunut kehittämään tuotantoketjujensa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yhteistyössä valmistajien kanssa. Yhteistyökumppanit ovat perheomisteisia yrityksiä. Yhtiön valmistuksesta yli 50 prosenttia on Euroopassa, ja suurin alihankintamaa on Italia.

