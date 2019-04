1800-luvun postisopimus antaa Kiinan verkkokauppajäteille edun – Kaupan liitto: Suomalaisille jopa 46% suuremmat postimaksut

Vuonna 1874 solmittu Bernin sopimus ja sen myötä perustettu Maailman postiliitto tuottavat kiinalaisille verkkokaupoille huomattavan suuren kilpailuedun, katsoo Kaupan liiton EU-asiantuntija Janne Koivisto.

Alle kahden kilon paketit kulkevat kansainvälisessä kirjeiden statuksella kansainvälisessä postissa, eivätkä tavaraliikenteen mukana.

”Sopimuksella on sovittu, että kehitysasteiltaan erityyppiset maat maksavat kansainvälisetä postista eriasteisia kustannuksia. Kiina on alemman kustannusluokan maa suhteessa Suomeen. Siinä se sopimuksen leikkuri tulee peliin mukaan.”

”Suomen posti ei voi laskuttaa Suomessa tapahtuvasta jakelusta Kiinan postia todellisia kustannuksia, vaan se laskuttaa sopimuksella sovitun laskutustason mukaan. Etu syntyy siinä. Suomalainen verkkokauppa joutuu maksamaan huomattavasti suuremmat kustannukset saman paketin jakamisesta Suomen sisällä kuin kiinalainen verkkokauppa siitä, että paketti toimitetaan Kiinasta Suomeen”, Koivisto havainnollistaa.

Kaupan liiton EU-asiantuntija Koivisto pitää sopimusta vanhentuneena. Sen alkuperäinen tarkoitus oli Koiviston mukaan varmistaa 1800-luvulla kansainvälisen postin kulkua, mitä kehittyneet maat tukivat.

”Mutta eihän silloin ole osattu ajatella mitään kansainvälistä verkkokauppaa. Nyt siitä sitten hyödytään”, Koivisto sanoo.

Hyöty on Kaupan liiton mukaan merkittävä. Sen viittaamien tutkimusten mukaan suomalaisten verkkokauppojen toimituskulut ovat keskimäärin 46 prosenttia suuremmat kuin esimerkiksi kiinalaisesta verkkokaupasta tilatessa. Kiinalaisten toimijoiden postiliiton sopimuksen kautta saama euromääräinen hyöty taas voi olla jopa 900 prosenttia suurempi kuin suomalaisen verkkokaupan keskimääräinen kate.

Koiviston mukaan postisopimus tuottaa Postillekin noin 10 miljoonan euron kustannukset.

”Se on täysin mahdoton suomalaisen toimijan omalla tehokkuudella tai katteesta tinkimällä sitä vastaan kilpailla”, Koivisto kertoo.

Amerikkalaisesta kilpailukyvystä huolestunut presidentti Donald Trump on jo uhannut vetäytyä sopimuksesta. Maa haluaa radikaaleja muutoksia sopimukseen. Se luo Koiviston mukaan kovaa painetta sopimusta kohtaan ja hän toivoo, että myös EU käyttäisi poliittista painoarvoaan asiassa.

”EU:lla on unionina konsultatiivinen jäsenyys Maailman postiliitossa. EU:lla ei ole suoraa äänivaltaa, mutta päätöksentekojärjestelmä on sellainen, että poliittisella painoarvolla on vähintään yhtä paljon merkitystä kuin yksittäisellä äänellä, joka siellä jaetaan. Kova taustakuhina siellä käy”, Koivisto toteaa.

”Tietysti toivon, että Yhdysvaltain kanta voittaisi ja tilanne muuttuisi.”

Todennäköisenä kehityskulkuna Koivisto pitää kuitenkin sitä, että sopimus muuttuu hitaasti pidemmän aikavälin kuluessa.

”Todennäköisesti Kiina ja heidän tukijansa roikkuvat edussaan niin kauan kuin pystyvät.”

”EU hampaaton valvonnassa”

Jos postisopimus tuottaa Koiviston mukaan suoraa kilpailuetua EU:n ulkopuolisille ja etenkin Kiinan verkkokaupoille, toinen etu syntyy tuotekriteerien välttelystä.

”EU on harmillisen usein hampaaton valvomaan kauppaa, joka tapahtuu kuluttajalle suoraan EU-rajan ylitse”, Kaupan liiton Koivisto sanoo.

Hän tähdentää tarkoittavansa tuoteturvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Esimerkiksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testasi 32 eri tuotetta, jotka tilattiin testiä varten Wish-, AliExpress- ja eBay-verkkokaupoista.

Tilatuista tuotteista kaikki 17 testattua lelua tai lastentarviketta todettiin vaaralliseksi. Kuudesta kokeillusta usb-laturista viisi oli vaarallisia niin mahdollisen tulipalon kuin sähköiskunkin kannalta ja yksi laitteista osoittautui kaikkien aikojen vaarallisimmaksi Tukesin testaamaksi laturiksi. Seitsemässä hopeakoruina markkinoiduissa tuotteissa ei ollut hopeaa lainkaan.

”Käytännössä niitä ei pystytä millään valvomaan vaikka Kiinasta tai Yhdysvalloista tulevasta verkkokaupasta, jos tilaus saapuu suoraan kuluttajalle pakettina ilman että EU:ssa on erillistä maahantuojaa. Tulli tai markkinavalvonta eivät pysty puuttumaan kuin satunnaisesti puutteisiin”, Koivisto sanoo.

Kaupan liiton EU-asiantuntija penääkin EU-päättäjiltä uutta lakia, joka siirtäisi vastuun verkkokauppa-alustoihin, joissa eri kauppiaat myyvät tuotteitaan.

”Nyt esimerkiksi AliExpress tai Wish! eivät ole vastuullisia veroista, tulleista, tuoteturvallisuudesta, kuluttajansuojasta, jollei se itse ole myyjänä. Jos vastuu voitaisiin osoittaa suoraan alustalle, niin ne ovat jo niin isoja toimijoita, että niiden kanssa pystyisi keskustelemaan ja niihin pystyisi kohdentamaan valvontatoimia”, hän katsoo.

”Ne kuitenkin haluavat Euroopan markkinat haltuunsa tai olla täällä läsnä. Ei niillä ole intressiä luistella meidän säännöistämme tarkoituksellisesti.”

