Kauppasota uhkaa kärjistyä vaarallisesti: Trumpin uudet tullit voimaan – Pörssit laskevat ympäri maailman

Ei ollut bluffia. Ei ollut pelkkää kovistelevaa neuvottelutaktiikkaa. Presidentti Donald Trumpin uhkaamat uudet 25 prosentin lisätullit kiinalaistuotteille ovat astuneet voimaan.

Trumpin viime sunnuntain tviitistä alkanut hermoilu on osoittautunut aiheelliseksi.

Yhdysvaltojen lisätullit 200 miljardin arvoiselle vuotuiselle kiinalaistuonnille ovat kohonneet vuorokauden vaihduttua Yhdysvalloissa aiemmasta 10 prosentista 25 prosenttiin. Suomen aikaa tullikorotus tapahtui kello 7.01.

Kaikki tavara, joka on jo lähtenyt matkalleen kohti Yhdysvaltoja ilmassa, maalla ja merellä, tuodaan maahan vielä alemmalla 10 prosentin tullilla. Tämä pehmentää hieman iskua ja saattaa vielä tarjota ikkunan tullikorotusten pikaiselle perumiselle.

Keskustelujen odotetaan jatkuvan Yhdysvalloissa Washingtonissa vielä tänään perjantaina, joskin merkittäviä läpimurtoja kauppaneuvotteluissa ei odoteta.

Perjantai käynnistyi Aasiassa noususuunnassa, mutta nousu alkoi sulaa tullikorotusten toteuduttua. Japanissa Nikkei tipahti äkkiä puoli prosenttia miinukselle. Wall Streetin pörssifutuurit painuivat nekin selvään alamäkeen.

Reaktio ei ole markkinoilla kuitenkaan tässä vaiheessa katastrofaalinen. Toiveet jonkinlaisesta sovusta tuntuvat elävän yhä.

Viime kesänä käynnistynyt Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota siirtyy nyt uuteen aktiiviseen vaiheeseen, jossa panokset kasvavat merkittävästi. Sijoittajat ryntäsivät turvasatamiin ensi kerran jo maanantaina ja eilen torstaina osakemarkkinoiden alamäki jatkui.

Kaikkiaan Trumpin Kiinalle asettamat 25 prosentin tullit koskevat jo 250 miljardin dollarin tuontia. Varsinaiset tullimaksut nousevat siten yhteensä 62,5 miljardiin dollariin.

”Kun Yhdysvallat ja Kiina taistelevat, kukaan ei voita”

Tullien piirissä on noin 5 700 kiinalaista tuotteita. Mukana on muun muassa elintarvikkeita, kemikaaleja, raaka-aineita, rakennustarvikkeita sekä laaja kirjo erilaisia kuluttajatuotteita ja -laitteita.

Trump lisäksi uhkasi ulottaa tullit kaikkeen maiden väliseen tavarakauppaan, jonka arvoksi Trump asetti tviitissään kaikkiaan 325 miljardia dollaria. Nämä voisivat astua voimaan, mikäli Kiina ryhtyy uusiin vastatoimiin.

Trump on toistuvasti kehunut tullipäätöksen suojelevan amerikkalaista teollisuutta ja työpaikkoja, mutta yrityksiltä päätös ei saa kiitosta. Päinvastoin.

”Kun Yhdysvallat ja Kiina taistelevat, kukaan ei voita. Sen osoittavat meille selvästi viimeisen vuoden aikana nähty markkinaheilunta, menetetyt kaupat, heikentyneet diplomaattiset suhteet”, amerikkalaisten kansainvälisten suuryritysten muodostaman US Council for International Businessin johtaja Peter Robinson sanoi torstaina Financial Timesin haastattelussa.

The New York Timesin mukaan tullit huolettavat erityisesti maan kone- ja laitevalmistajia sekä auto- ja kemianteollisuutta. Kaikki, jotka tuovat Kiinasta esimerkiksi komponentteja ja kemikaaleja, joutuvat maksamaan tuontitavara jatkossa enemmän.

Vahingollinen tilanne on vaarassa muuttua uudeksi normaaliksi. Kauppasodan kärjistyminen tuli monille yllätyksenä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan odotettiin saavuttavan kauppasovun kevään kuluessa. Osapuolet ovat toistuvasti kertoneet neuvottelujen sujuvan mallikkaasti. Alun perin Trumpille ja Kiinan Xi Jinpingille suunniteltiin kauppasovun allekirjoitusseremoniaa Floridan Mar-a-Lagoon jo maaliskuun lopulle.

Trumpin mukaan Kiina kuitenkin rikkoi viimeisten viikkojen toiminnallaan mahdollisuuden sopimukseen. Ilmeisesti Kiina pyrki avaamaan neuvotteluja uudelleen asioista, joista keskusteluissa oli päästy jo alustavaan sopuun. Tämä suututti amerikkalaiset.

Kiinalta odotetaan nyt vastatoimia. Maan kauppaministeriön edustaja Gao Feng lupasi torstaina Kiinan olevan kauppasodassa valmis kaikkiin eri vaihtoehtoihin.

Feng toisti maan viranomaisilta usein kuullun lauseen: Kiina toivoo sovun löytyvän maiden välillä, mutta ei suostu antautumaan Yhdysvaltojen yksipuolista uhkailun edessä.

Vastatoimet ja niitä seuraavat uudet tullit molemmin puolin voivat pahimmillaan johtaa vaaralliseen kierteeseen, jossa kauppasota kärjistyy entistä vakavammaksi. Vaikutukset maailmantalouteen olisivat tällöin entistä raskaammat.

