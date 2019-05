Asiantuntija ei odota edes uuden jättimäisen takaiskun lopettavan Huawein puhelinvalmistusta: ”Uskon, että vaihtoehto B on olemassa”

Mobiilijätti Huawei koki keskiviikkona jättimäisen takaiskun, kun mobiililaitteissa käytettyjä arm-suorittimia suunnitteleva ja lisensoiva brittiyhtiö ARM ilmoitti lopettavansa kaiken yhteistyön Huawein kanssa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä ARMin sisäisen muistion haltuunsa saanut BBC.

Huawei on suunnitellut aloittavansa oman järjestelmäpiitien valmistuksen. Huawein HiSilicon-tytäryhtiö on jo kehittänyt useita älypuhelinten siruja ja suorittimia, mutta ne nojaavat vahvasti ARMin teknologiaan.

Monet uskovat uutisen tarkoittavan Huawein älypuhelinvalmistuksen loppua. Puolijohdealan konkari, siruvalmistaja Graphcoren neuvonantaja Scott Hover-Smoot on kuitenkin toista mieltä.

”Ei ole oikeastaan olemassa ketään toista, joka tekisi, mitä ARM tekee. Toimivan suorittimen kehittäminen alusta asti kestää vuosia ja maksaa satoja miljoonia dollareita. Huaweille vaihtoedon löytäminen ei tule olemaan halpaa, helppoa tai nopeaa. Yhtiö on kuitenkin ollut tietoinen mahdollisista ongelmista ja siellä on töissä älykkäitä ihmisiä. Uskon, että vaihtoehto B on olemassa”, hän sanoo Financial Timesille.

Huawei on vahvistanut tienneensä ARMin päätöksestä jo viikonloppuna. Yhtiön mukaan sillä ei ole Huawein toimintaa vaikutusta ainakaan seuraavien 12 kuukauden aikana.

”Olemme luottavaisia sen suhteen, että tilanne on ratkaistavissa. Meille tärkein asia on jatkaa teknologian ja tuotteiden valmistusta ja toimituksia”, Huawein viestinnästä kommentoidaan Financial Timesille.

Aiemmin tällä viikolla Huawei menetti Android-sopimuksensa Googlen sanottua sen irti. Myös amerikkalaiset puolijohdejätit, kuten Intel ja Qualcomm ovat irtisanoneet sopimukset Huawein kanssa.

Tämän viikon tapahtumat ovat seurausta siitä, että Huawei joutui Yhdysvalloissa listalle, jolla olevien yhtiöiden kanssa yhdysvaltalaisyritykset eivät voi käydä viestintäteknologiaan liittyvää kauppaa ilman erillistä lupaa.

