Yhteisöverolle koko EU:n laajuinen minimi? – ”Suomessa ei koskaan nähdä Googlea, Amazonia tai Facebookia”

EU:n tasoinen yhteisövero puhutti Uuden Suomen ja Eurooppalaisen Suomen järjestämässä eurovaalipaneelissa Kotkassa tänään torstaina.

Suurin osa panelisteista kannatti sitä, että yhteisöveroon tulisi koko EU:n laajuinen minimitaso, mutta jäsenmaat voisivat itse asettaa myös sitä korkeamman tason.

Minitasoa kannattivat Joona Mielonen (vas), Sari Melkko (sd), Miikka Keränen (vihr), Christoffer Hällfors (r) ja Maritta Mynttinen (kesk). Vain Aura Salla (kok) ja Esa Erävalo (kd) vastustivat ajatusta.

”Yritysverotuksessa tärkeää on, että se olisi yhtenäistä, avointa, ja siinä olisi nimenomaan minimitaso. Mielestäni EU:n kannattaa toimia niin, että asetetaan ne minimitasot ja maakohtaisesti voidaan katsoa, mitkä ovat toimivimmat [verotasot]”, Miikka Keränen sanoi.

Mielonen ideoi, että yhteisöverossa voisi olla jopa progressiota. Tätä hän perusteli sillä, että pienillä yrityksillä on vaikea pärjätä kilpailussa suuria yrityksiä vastaan. Aura Salla vastusti voimakkaasti ajatusta.

”Jos me suomeen halutaan isompia yrityksiä, niin missään nimessä me ei voida tehdä progressiota yritysverotukseen. Pitää muistaa, ketkä meillä oikeasti työllistää ja investoi. Olen tasan samaa mieltä siitä, että aggressiivista verosuunnittelua pitää kitkeä. Mutta Suomessa ei koskaan nähdä sellaisia suuria yrityksiä kuin Google, Amazon ja Facebook sen takia ensinnäkin, että meillä on nyt jo niin kova verotus – saati jos me lähdetään entisestään rankaisemaan meidän yrityksiä. Me tarvitaan kasvuyrityksiä Suomeen myös”, Salla sanoi.

Salla sanoi, että hänen mielestään matalampi verotaso toisi Suomeen työpaikkoja. Hän esimerkiksi poistaisi verohelpotukset fossiilisilta polttoaineilta, mutta laskisi yhteisöveroa.

Esa Erävalon mielestä Suomen yhteisövero on nykytasolla eli 20 prosentissa kilpailukykyinen ja hyvä. Muutkaan panelistit eivät heti olleet muuttamassa yhteisöveron tasoa.

EU:n laajuista minimitasoa kannattavat panelistit eivät halunneet sanoa tarkemmin, mikä minimitaso voisi olla. He perustelivat, että kyse on periaatteesta ja sopiva minimiprosentti voitaisiin selvittää tarkemmin asiantuntijoiden avulla.

