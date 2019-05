Björn Wahlroos hallitusneuvotteluista: ”Kansaa voi lahjoa kansan omilla rahoilla”

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos esiintyi torstaina Helsingissä Suuri Osakesäästäjäpäivä -sijoitustapahtumassa. Wahlroos viittasi esityksensä aikana Helsingin Säätytalolla meneillään oleviin hallitusneuvotteluihin.

Wahlroos siteerasi esityksessä ranskalaista filosofia Alexis de Tocquevillea (1805-1859).

”De Tocqueville sanoi aikoinaan, että Yhdysvallat pysyy koossa niin kauan, kun poliitikot ymmärtävät, että kansaa voi lahjoa kansan omilla rahoilla”, Wahlroos sanoi ja täsmensi vielä:

”Velanottaminen ja kansan lahjominen niillä rahoilla ei ole mitään muuta kuin kansan lahjomista sen omilla rahoilla.”

Hallitusneuvottelija Antti Rinne kertoi tiistaina, että hallitus voi käyttää merkittävästi lisää rahaa pysyviin menolisäyksiin sekä investointeihin. Ilmeisesti osa menonlisäyksistä rahoitetaan valtion omaisuuden myynneillä, esimerkiksi pörssiomistuksilla.

Valtio omistaa lähes 30 miljardin euron arvosta 17 suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita. Niihin kuuluvat esimerkiksi Neste, Finnair, Outokumpu ja Sampo, jonka puheenjohtaja Wahlroos on.

Suurten pörssiomistusten vuoksi on sanottu, että valtio on Suomen Wallenberg. Wallenbergit ovat yksi Ruotsin elinkeinoelämän vaikutusvaltaisimmista ja varakkaimmista suvuista.

”Jos valtio on Suomen Wallenberg, elämme keskellä sosialistista tasavaltaa, jonka markkinamekanismeissa on ilmiselvä puute. Valtio ei voi olla Suomen Wallenberg”, Wahlroos sanoi.

Wahlroos näytti tervehtivän ilolla mahdollisia valtion osakemyyntejä.

”Minun täytyy olla varovainen. En voi alkaa kehua sitä, että uusi hallitus saattaa myydä valtion omaisuutta. Jos sanon, että se on hyvä juttu, niin ei tapahdu.”

”Siksi en sano sitä, ja silloin se ehkä tapahtuu.”

”Omistajuus on Suomessa aliarvostettua”

Wahlroosin mukaan Suomessa ei ymmärretä, kuinka tärkeää yksityinen omistaminen on.

”Omistajuus on Suomessa aliarvostettua, koska perinteisesti olemme halunneet, että se on aliarvostettua. Suomalaisessa politiikassa omistamisen edistäminen ja korostaminen on lähes kiellettyä.”

”Suomen teollinen investointitaso on tänä päivänä noin puolet pienempi kuin Ruotsissa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna, koska täällä ei arvosteta omistamista.”

Wahlroos kritisoi sitä, että pääomatuloverotusta on lähinnä kiristetty vuosien varrella.

”Suomen naapurimaat ymmärtävät, kuinka tärkeää omistaminen on. Me Suomessa teemme lähes kaiken sen eteen, että omistaminen olisi mahdollisimman vaikeaa.”

”Jonkun täytyy nousta barrikadeille sanomaan, että Suomesta ei tule hyvä paikka, ellemme kunnioita omistusoikeutta ja omistamista enemmän kuin aikaisemmin ja edistä myös sitä.”

”Täydellistä puppua”

Wahlroos sanoo hämmästelevänsä sitä, kuinka suuresti suomalaiset kaihtavat riskiä.

”Suomi on erikoinen paikka. Missään muualla Ifin markkina-alueella asiakkaat eivät kysy yhtä pieniä omavastuuosuuksia kuin Suomessa. Missään muualla he eivät halua minimoida riskiään niin täydellisesti kuin Suomessa.”

If on Sampo-konserniin kuuluva suuri vakuutusyhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa.

”Meillä suomalaisilla taloudellinen riippumattomuus on harvinaisempaa kuin muualla. Meillä on taipumus sanoa, että me tarvitsemme yhteiskuntaa. Siksi koska emme selviä itse, koska meillä ei ole mitään omaisuutta.”

Lopputuloksena on Wahlroosin mukaan yhteiskunta, jossa ihmiset ovat riippuvaisia julkisesta vallasta ja vähemmän itsenäisiä.

”Omistamiseen kuuluu myös vastuu ja vaikutusvalta. Jos olisi niin, että yhteiskunta olisi aina paras organisaatio hoitaa taloudelliset prosessit, sosialismi olisi voittanut aikoja sitten. Jos ylivoimainen viisaus löytyisi poliitikoilta, emme tarvitsisi yksityisiä yrityksiä.”

Wahlroos sanoi, että hän ei nuoruudessaan ymmärtänyt yksityisen omistajuuden merkitystä.

”Kun minä olin nuori toope vasemmistolainen, luulin skaalaedun ja suunnitelmallisuuden vievän yhteiskuntaa eteenpäin. Se oli luonnollista, koska meidät kasvatettiin siihen.”

”Dynaamisesti muuttuvassa teknologisesti kehittyvässä maailmassa se on täydellistä puppua. Me tarvitsemme omistajuutta.”