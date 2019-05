Tyly lyttäys Antti Rinteen suunnitelmalle työllisyyden nostamisesta: ”Hoituu jo ennen kuin vaaleanpunaiset elefantit lentävät”

Sekä kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen että Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist epäilevät Antti Rinteen (sd) johtamista hallitusneuvotteluista tihkunutta tietoa työllisyyden paranemisesta 60 000 työpaikalla vaalikauden aikana.

Verkkouutisten tietojen mukaan työllisyysasteen nostolla aiotaan kattaa 1,9 miljardia euroa alijäämästä. Lisäksi lehti kertoo, että hallitus aikoo antaa kolmikantaiselle työryhmälle valmisteltavaksi toimenpiteet, joilla saadaan 30 000 uutta työpaikkaa eli puolet hallituksen työllisyystavoitteesta. Myös Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona samaa omiin lähteisiinsä viitaten.

”Voi juku. Miten kukaan ei aiemmin tätä ajatellut. Nythän työllisyyden nousu hoituu jo ennen kuin vaaleanpunaiset elefantit lentävät”, Juhana Vartiainen kommentoi purevaan sävyyn Twitterissä.

”Olisin riemuissani jos kesäkuun lopussa olisin väärässä, ja kolmikannasta tupsahtaisi tuhti ja tepsivä reformipaketti joka virkamiesarvion mukaan nostaisi työllisyyttä 60 tuhannella”, hän jatkaa.

Voi juku. Miten kukaan ei aiemmin tätä ajatellut. Nythän työllisyyden nousu hoituu jo ennen kuin vaaleanpunaiset elefantit lentää.//#not //Seuraava hallitus pyytää työmarkkinajärjestöjä etsimään pikavauhtia keinot, joilla luodaan kymmeniätuhansia ... https://t.co/WaVGJ5aeMV — juhana vartiainen (@filsdeproust) May 29, 2019

En. Mutta olisin riemuissani jos kesäkuun lopussa olisin väärässä, ja kolmikannasta tupsahtaisi tuhti ja tepsivä reformipaketti joka virkamiesarvion mukaan nostaisi työllisyyttä 60 tuhannella. — juhana vartiainen (@filsdeproust) May 30, 2019

Vartiaisen mukaan 60 000 työpaikan kasvu vaatisi ”todella jämäkkää reformipakettia”.

”VM:n tämän hetkisessä ennusteessa työllisten määrä ei kasva lainkaan tästä vuodesta vuoteen 2023”, hän sanoo.

Antti Rinne lupaili eilen hallituksensa tavoitteeksi 60 000 työllisyyskasvua. Se vaatii todella jämäkkää remormipakettia, koska VM:n tämänhetkisessä ennusteessa työllisten määrä ei kasva lainkaan tästä vuodesta vuoteen 2023. — juhana vartiainen (@filsdeproust) May 29, 2019

Danske Bankin Jukka Appelqvistin mukaan Suomen bruttokansantuotteen nousun taittumisen voi olettaa synnyttävän huolia Säätytalolla.

”Selvää on, ettei hallitusohjelmaa kannata tehdä viimeisimpien neljännesvuosittaisten kasvulukujen varaan. Realismia voi silti toivoa. Nopeimman syklisen elpymisen vaihe on Suomessa ohi, ja jatkossa on totuttava uuteen tilanteeseen, kun korkeasuhdanne vaihtuu arkeen ja samalla väestön ikääntyminen kasvattaa menopainetta”, hän kommentoi.

Appelqvistin mukaan taloutta jarruttavat tällä hetkellä taloutta useat tekijät.

”Kotimaassa työllisyyden nousu on pysähtynyt ja kasvun moottorina toiminut kaupunkien rakennusbuumi on hidastumassa, mikä supistaa investointeja. Vienti sinnittelee yhä kohtalaisesti, mutta maailmankaupan hidastuminen ei lupaa senkään osalta erityisen ruusuista tulevaisuutta.”

Suomen talouden kasvu hidastui Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Bruttokansantuote nousi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,2 prosenttia viime vuodesta. Lukemat ovat tuntuvasti Tilastokeskuksen pari viikkoa sitten julkaisemia ennakollisia tietoja alhaisempia. Silloin vuoden ensimmäisen neljänneksen arvioitiin vielä kasvaneen 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,2 prosenttia viime vuodesta.

Appelqvistin mukaan tilastoista on vaikea löytää kovin paljon positiivista.

”Erityisesti kotimainen kysyntä supistui tuntuvasti, kun sekä yksityinen kulutus että investoinnit laskivat viime vuoden lopusta. Oikeastaan ainoa valoisa puoli luvuissa on se, että vienti on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vetänyt edelleen varsin mukavasti. Viime vuoteen verrattuna vienti oli lähes neljän prosenttia korkeammalla tasolla. Pelkän viennin varaan ei voi kasvua kuitenkaan laskea. Eteenkään kun hyvin on tiedossa, että jatkossa maailmantaloudessa nähty heikentyvä kehitys yhdessä kauppasodan kanssa uhkaavat heikentää kysyntää suomalaisille investointihyödykkeille.”

