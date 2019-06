Italian erikoinen suunnitelma ihmetyttää koko Eurooppaa – Tästä on kyse: ”Helpottaisi eurosta eroamista”

Italian populistihallituksen suunnitelma julkisen alijäämän rahoittamisesta niin sanotuilla mini-boteilla ihmetyttää laajasti Euroopasta. Jopa kokeneet ekonomistit, kuten italialaisen suurpankki UniCreditin pääekonomisti Erik Nielsen ovat viikonloppuna hämmästelleet sosiaalisessa mediassa, mistä oikein on kyse.

Washingtonin yliopiston italialainen taloustieteen professori Fabio Ghironi avaa asiaa ja muistuttaa, että eurovaaleissa Italian suurimmaksi puolueeksi nousseen Legan talousasiantuntija Claudio Borghi on tarjonnut mini-boteja ratkaisuksi jo pitkään.

”Tunnetusti äärimmäisen eurokriittinen Borghi on jo vuosien ajan ajanut mini-boteja, joiden alkuperäinen tarkoitus on toimia valtion kotimaisten velkojen maksuvälineenä. Nyt esiin on nostettu ajatus, että niitä voitaisiin hyväksyä myös veronmaksun välineenä. Borghi itse on linjannut, että niistä voitaisiin luoda eurolle rinnakkaisvaluutta, joka helpottaisi eurosta eroamista”, hän selvittää.

Italian parlamentin alahuoneessa hyväksyttiin torstaina yksimielisesti ponsi, jonka yksi kohta mini-botit olivat.

”Ponsi ei ole sitova, mutta äänetyksellä oli suuri poliittinen merkitys, sille se antaa (Legan johtajalle Matteo) Salvinille syyn kertoa julkisuuteen, että idea mini-boteista on saanut yksimielisen tuen parlamentissa”, Ghironi kommentoi.

Mini-bot-äänestys yllätti tiettävästi myös Italian valtiovarainministerin Giovanni Trian, jonka mukaan mini-boteille ei ole minkäänlaista tarvetta.

Mini-botit nousivat ensimmäisen kerran esiin vuosi sitten populisten hallitustunnusteluissa. Niiden ilmaantuminen hallituksen pöydälle uudelleen yhdessä orastavan hallituskriisin kanssa sai Italian valtionlainojen korot nousuun perjantaina. Italian ja Saksan 10-vuotisten lainojen korkoero repesi pahimmillaan 291 pisteeseen ja Italian 5-vuotisen lainan korko nousi Kreikan vastaavaa korkeammaksi.

”Mistä mini-boteissa oikeasti on kyse? Velkaantumisen kasvattamisesta edelleen rinnakkaisvaluutalla. Käytännössä ensimmäinen askel euroeroon”, Torinon teknillisen yliopiston professori Marco Cattamessa selitti markkinareaktiota Twitterissä.

Rinnakkaisvaluutassa on Italiassa puhuttu jo aiemminkin, sillä ex-pääministeri Silvio Berlusconi esitti sellaista pari vuotta sitten. Lue lisää: Uusi rinnakkaisvaluutta Eurooppaan? Silvio Berlusconi säikäytti pankkiirit

Tilannetta ei etenkään sijoittajien silmissä auta se, että Italian tilastokeskus Istat kertoi maan talouden kasvaneen tammi-maaliskuussa vain 0,1 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella kasvun odotettiin olevan 0,2 prosenttia.

Lisäksi populistihallitus riitelee yhä pahemmin, viimeksi nyt viikonloppuna valtiovarainministeri Trian Euroopan komissiolle kirjoittamasta vastineesta. Lue tarkemmin: Kokeneilta ekonomisteilta tyly varoitus Italian tilanteesta: ”Tämä on vasta alkua - Käytännössä ensimmäinen askel euroeroon”

Suomessa historian tutkija Jukka Tarkka varoittaa Italian saattavan ajaa koko euroalueen katastrofiin.

”Kaiken huippu on Keikka, jolle pakotettu saneerausohjelma lupaa helpotusta pikemminkin vuosisadan kuin vuosikymmenten aikajänteellä. Ja Italia on syöksymässä liput liehuen samaan syöveriin. Näistä kahdesta populismin uhrista Kreikka on pienempi paha. Italian on niin suuri talous, että sen katastrofi voi olla melkein katastrofi myös EU:lle. Silloin Italian on turha toivoa edes sellaista kärsivällisyyttä, jonka varassa Kreikka nyt sinnittelee”, hän kirjoittaa kolumnissaan.

