Varoitukset Donald Trumpin kauppasodasta yltyvät – Sijoittajakonkari: ”Laskusta tulee pahin minun elinaikanani”

Sekä maailman suurimpiin kuuluva investointipankki Morgan Stanley että maailman tunnetuimpiin sijoittajiin lukeutuva amerikkalainen Jim Rogers varoittavat Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodasta.

Morgan Stanleyn pääekonomisti Chetan Ahya ennustaa sunnuntaina julkaisemassaan markkinakommentissa, että kauppasota johtaa maailmanlaajuiseen taantumaan yhdeksän kuukauden kuluessa.

”Sijoittajat aliarvioivat globaalin taantuman riskiä edelleen. Kuitenkin kauppasota nostaa kustannuksia, jarruttaa kulutuskysyntää ja yritysten investointeja. Taantumassa voidaan ollaan jo yhdeksän kuukauden kuluttua”, hän sanoo Bloombergin ja Newsmax.comin mukaan.

Jim Rogers osoittaa syyttävällä sormella suoraan Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

”Trump tulee syyttämään kaikista ongelmista Aasiaa ja ajautuu kauppasotiin paitsi Kiinaa, myös Japania ja Koreaa vastaan. Trump uskoo, että kauppasota on hyväksi ja hän uskoo myös voittavansa se. Hän ei kuitenkaan tunne historiaa ja luulee olevansa muita fiksumpi”, Singaporessa asuva Rogers kommentoi blogissaan.

”Kun seuraava laskukausi alkaa, siitä tulee pahin minun elinaikanani”, hän jatkaa.

Kiinan Yhdysvalloille asettamat vastatullit astuivat voimaan lauantain vastaisena yönä. Kiinan tullit olivat vastaisku Yhdysvaltojen päätökselle nostaa osan Kiinassa valmistettujen tuotteiden tullimaksuja 10 prosentista 25 prosenttiin. Donald Trump on uhannut asettaa 25 prosentin tullit lopuillekin Kiinasta maahan tuoduille tuotteille, mikäli kauppakiistaan ei löydetä pian ratkaisua.

Maiden välit kiristyivät edelleen sunnuntaina, kun kiinalaiset sanoivat amerikkalaisten aiheuttaneen takaiskut kauppaneuvotteluissa muuttamalla vaatimuksiaan toistuvasti.

”Neuvottelut ovat olleet äärimmäisen turhauttavia”, Kiinan varakauppaministeri Wang Shouwen kommentoi Financial Timesin mukaan sunnuntaina.

Kiinan puolustusministeri Wei Fenghe puolestaan totesi, että ”jos USA haluaa neuvotella, me pidämme ovea auki, mutta jos he haluavat taistella, me taistelemma loppuun asti”.

Perjantaina Donald Trump uhkasi myös Meksikoa tuontitulleilla. Presidentin mukaan kaikille Meksikosta Yhdysvaltoihin saapuville tuotteille asetetaan 10. kesäkuuta viiden prosentin tullimaksut, jos Meksiko ei pysäytä siirtolaisten tuloa Yhdysvaltoihin. New York Timesin mukaan tullimaksut nousevat kymmeneen prosenttiin heinäkuussa ja sen jälkeen viidellä prosenttiyksiköllä joka kuukausi kolmen kuukauden ajan.

Lue lisää:Talouden nobelistilta jäätävä arvio Donald Trumpin uudesta uhkauksesta: ”Kiukuttelua, itsevaltiutta ja älytöntä”

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodalla on ekonomistien mukaan vaikutuksia myös Suomeen.

”Se voi tarkoittaa, että maailman taloudessa jatkuu hidastuminen odotettua voimakkaampana ja silloin on mahdollista, että Suomenkin bruttokansantuote heikkenee entistä voimakkaammin”, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi vajaa kuukausi sitten.

Lue myös:Trumpin yllätys: Seuraukset voivat olla Rinteen hallitukselle vielä vakava paikka