”Katastrofi on torjuttu, mutta ongelma ei ole kadonnut” – Donald Trump perui Meksiko-uhkauksensa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perunut uhkauksensa Meksikolle asetettavista viiden prosentin tuontitulleista.

”Voin tyytyväisenä kertoa, että USA on päässyt sopimukseen Meksikon kanssa. Maanantaille suunnitellut tullit on näin ollen peruttu. Meksiko on vastaavasti luvannut voimakkaita toimia maahanmuuton rajoittamiseen”, presidentti tviittasi.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!