Italiassa repesi uusi riita laittomaksi tuomitusta hankkeesta: ”Kyse ei ole valuutasta vaan hätäsuunnitelmasta”

Italian hallituksessa on puhjennut uusi riita niin sanotuista mini-boteista, jotka Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi tuomitsi torstaina yksiselitteisesti joko laittomiksi tai uudeksi velkaantumisen muodoksi.

”Niihin (mini-boteihin) on jo otettu kielteinen kanta. Lisävelasta ei tarvitse edes puhua ja toinen vaihtoehto – rinnakkaisvaluutta-, on selkeästi jotain sellaista, jota yksinkertaisesti ei voi tehdä”, Italian valtiovarainministeri Giovatti Tria sanoi medialle G20-kokouksen yhteydessä Tokiossa viitaten suoraan Draghin lausuntoon.

Eurovaaleissa Italian suurimmaksi puolueeksi nousseen Legan sisäpiirissä on kuitenkin täsmälleen päinvastainen näkemys.

”Kyseessä ei ole valuutta, vaan sen sijaan hätäsuunnitelma julkisen sektorin velkojen maksuun”, Legaa johtava varapääministeri Matteo Salvini totesi La Repubblicalle.

Myös Salvinin oikeana kätenä tunnettu valtiosihteeri Giancarlo Giorgetti on linjannut samoin.

”Kaikkia uusia ratkaisuja vastustetaan aina. Kyseessä on yksi uusi mahdollisuus”, hän kommentoi La Repubblicalle.

EKP:ssa kanta on kuitenkin poikkeuksellisen selvä.

”Olen kommentoinut tätä jos silloin, kun suunnitelmasta puhuttiin ensimmäisen kerran. Jos mini-boteissa on kyse rahasta, ne ovat laittomia. Muutoin kyse on lisävelasta. Minulla ei ole niistä mitään muuta sanottavaa”, Mario Draghi totesi tiedotustilaisuudessaan torstaina.

Mini-boteissa on kyse Italian valtion velkasitoumuksista koostettu hyvin erikoislaatuisesta muunnelmasta, joka voi eri arvioiden mukaan käytännössä toimia euron rinnakkaisvaluuttana tai tilapäisesti jopa korvata euron maksuvälineenä. Ne nostettiin esiin ensimmäisen kerran vuosi sitten populistien aloittaessa hallitustunnustelut.

Mini-bot-idean isänä pidetty Legan talousasiantuntija ja parlamentaarikko Claudio Borghi ja mini-botien ideoinnissa mukana ollut saman puolueen senaattori Alberto Bagnai ovat viikolla aiheuttaneet laajaa hämmennystä toteamalla ensin Bloombergille, ettei kyseessä missään nimessä ole rinnakkaisvaluutta tai euroeron valmistelu ja sitten vakuuttamalla kannattajilleen sosiaalisessa mediassa, että euroeroa kohti ollaan menossa.

Washingtonin yliopiston italialainen taloustieteen professori Fabio Ghironi muistuttaa, että molemmat ovat päässeet parlamentaarikoiksi juuri eurovastaisten ajatustensa vuoksi.

”Viisinumeroinen palkka on molemmille tärkeä ja siksi he ovat kommenteissaan hyvin varovaisia mediassa. Kannattajilleen puhuessaan heillä on täysin toinen ääni kellossa”, Ghironi kirjoittaa Twitterissä.

Euroopan komissio saattaa aloittaa sanktiomenettelyn Italiaa vastaan vielä kesän aikana. Euroalueen valtiovarainministerit käsittelevät asiaa kokouksessaan heinäkuun alussa. Italialla saattaa olla edessään 3,5 miljardin euron sanktio.

Italian populistihallitus on myös komission ilmoituksen jälkeen todennut, ettei se aio muuttaa linjaansa, vaan esimerkiksi tasavero aiotaan edelleen rahoittaa alijäämää kasvattamalla.

Pääministeri Giuseppe Conte esitti kuitenkin maanantaina Salvinille ja toisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen poliittiselle johtajalle Luigi Di Maiolle uhkavaatimuksen. Conte on uhannut erota, jos Salvini ja Di Maio eivät sovi erimielisyyksiään eikä talouspolitiikkaa viilata enemmän komission haluamaan suuntaan.

