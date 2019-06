Kaikkien makusiidereiden veroon +41% Suomessa? Kauppa ihmeissään Tullin tulkinnasta: ”Lakimiehemme ovat sitä lukeneet”

Kaupan alalla ja panimoalalla odotetaan Tullin päätöstä makusiidereistä ja -lonkeroista. Tullilla on asiaa koskevan EU-asetuksen tulkintavalta, ja sen myötä makusiidereiden verotus saattaa pompata jopa 41 prosenttia. Tullin mukaan tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että makusiiderit todella olisivat siirtymässä korkeamman verotuksen tulliluokkaan, jos lisätty maku poikkeaa alkuperäisestä hedelmästä, josta käymisperusteinen alkoholi on valmistettu. Tulli ei kuitenkaan tarkenna, koskeeko tulkinta käymisteitse valmistettua, mehulla tai aromilla maustettua siideriä tai lonkeroa, johon ei lisätä erikseen alkoholia.

Panimoalalla ja kaupan alalla ollaan ristiriitaisten tulkintojen varassa, kun makusiidereiden ja -lonkeroiden verotuskohtalosta ei ole vielä saatu virallista selvyyttä.

EU on antanut kesäkuussa asetuksen, jossa käymisteitse valmistettujen makusiidereiden ja -lonkeroiden tulliluokitus voi muuttua käytännössä ilman siirtymäaikaa.

Muutos olisi merkittävä Suomen juomamarkkinoilla, sillä tullinimikkeen muutos luokasta 2206 luokaan 2208 nostaisi näiden ”makutuotteiden” veroa 0,33 litran pullossa ja tölkissä tulliluokituksen muutoksen myötä peräti 41 prosenttia.

Muutoksella voisi olla iso vaikutus panimoihin, kauppoihin ja kuluttajille asti.

Tulkintavalta EU:n päätöksestä on viime kädessä Tullilla, joka on luvannut antaa alan toimijoille tulkintansa ja ohjeistuksensa asiasta viimeistään 26. kesäkuuta, mikä on sama päivä, kun asetus tulee voimaan.

Alan toimijoilla ja kaupalla on ollut epäselvyyttä, miten tulkinta lopulta tulee muotoutumaan. Nouseeko makusiidereiden ja -lonkeroiden vero, ja sitä myötä hinta? Ja mitä tuotteita Tullin tulkinta lopulta koskee?

Epäselvyyttä on aiheuttanut erityisesti kohta, jossa tullinimikkeen muutosta perustellaan sillä, että lopputuotteessa hämärtyisi jollain tapaa tuotteen pohjamaku. Eli kirjaimellisesti perusteluna ollut alkoholijuoman luonteen muuttuminen ”koska käyneen omenamehun ominaisuudet ja ominaispiirteet on menetetty aineiden lisäämisen vuoksi.”

Asetus ja sen tuoma muutos on tullut vauhdilla EU:sta, ja siksi Päivittäistavarakauppa ry:kin vasta selvittelee sen tulkintaa ja vaikutuksia kaupalle odotellessaan Tullin ohjeistusta.

”Meidän tulkintamme, mitä meidän lakimiehemme ovat sitä lukeneet, on että kaikki nämä, myös käymisteitse valmistetut siiderit ja lonkerot, voisivat aivan hyvin pysyä vanhassa luokassa”, sanoo PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

”Eli mitään muutoksia ei tarvitsisi tehdä.”

Panimoliitto tulkitsi asiaa vielä viime viikolla toisin. Panimoliiton johtajan Riikka Pakarisen mukaan vain omena- tai päärynäsiiderit jäisivät alempaan veroluokkaan, koska niissä on tunnistettavissa tuotteen pohjamaku.

PTY:n Luoto hämmästelee juuri aistinvaraista arviointia, jonka alaisiksi makusiiderit uhkaavat joutua.

Luoto ihmettelee, miten luokittelu käytännössä tapahtuu. Eli miten määritetään, onko ”käyneen omenamehun ominaisuudet ja ominaispiirteet menetetty aineiden lisäämisen vuoksi”, kuten asetuksen perusteluissa sanotaan.

”Se, mikä kuuluu mihinkin luokkaan on todella tulkinnanvaraista. Jonkinlainen selkeämpi linja pitäisi saada siitä, mitä asetus tarkoittaa. Meidän ensimmäinen näkemyksemme kuitenkin on, että makusiiderit voisivat ihan hyvin mennä entisessä luokassaan”, Luoto sanoo.

Tulli vastaa

Luodon tulkinta, että käymisellä tehdyt makusiiderit voisivat pysyä vanhassa luokassaan, voi kuitenkin olla liian optimistinen, sillä Tullin mukaan makusiiderit olisivat kuitenkin siirtymässä korkeamman verotuksen tullinimikkeen alle.

Talouselämä sai maanantaina Tullilta selvennystä tilanteeseen sähköpostitse. Tullista asiaa haluttiin kommentoida vain kirjallisesti.

Tullin mukaan tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että makusiiderit todella olisivat siirtymässä korkeamman verotuksen tulliluokkaan, jos lisätty maku poikkeaa alkuperäisestä hedelmästä, josta käymisperusteinen alkoholi on valmistettu.

”Esimerkiksi jos omenasta valmistettua omenasiideriä maustetaan jollain muulla hedelmällä, kuten karpalolla, mansikalla tms. ja sitä markkinoidaan ainoastaan karpalon tai mansikan avulla eli annetaan ymmärtää, että kyseessä on karpalosta tai mansikasta valmistettu juoma, alkuperäinen omenan maku, haju ja väri on siis hävinnyt”, kirjoittaa Eija-Leena Lyly Tullin Ulkomaankauppa- ja verotusosastolta.

Talouselämä pyysi Tullia selventämään vielä, koskeeko tulkinta käymisteitse valmistettua, mehulla tai aromilla maustettua siideriä tai lonkeroa, johon ei lisätä erikseen alkoholia. EU:n asetuksessa luokittelua luokassa 2208 kuvataan seuraavasti:

Alkoholipitoisesta nesteestä koostuva tuote, jonka alkoholipitoisuus on 4–6 tilavuusprosenttia. Se valmistetaan sekoittamalla käyneeseen omenamehuun tislattua etyylialkoholia, hiilihapotettua vettä, sokeria, sitruunahappoa, makuaineita, säilöntäainetta (E 202), kofeiinia ja väriaineita (E 102, E 124).

Miten tulkitsette asetuksen tätä kohtaa, jos kysymyksessä on käymisteitse valmistettu, mehulla tai aromilla maustettu siideri tai lonkero, johon ei lisätä erikseen alkoholia:

Se valmistetaan sekoittamalla käyneeseen omenamehuun tislattua etyylialkoholia, hiilihapotettua vettä, sokeria, sitruunahappoa, makuaineita, säilöntäainetta (E 202), kofeiinia ja väriaineita (E 102, E 124).

Eli siirtyvätkö tällaiset juomat myös luokasta 2206 luokkaan 2208?

Tullin vastaus on sama, kuin ensimmäisessä kysymyksessä, jossa kysyttiin Tullin tulkintaa asetuksesta:

”Kuten ensimmäiseen kysymykseen, vastaus on kyllä, jos lisätty maku poikkeaa alkuperäisestä hedelmästä, josta käymisperäinen alkoholi on valmistettu. Esimerkiksi jos omenasta valmistettua omenasiideriä maustetaan jollain muulla hedelmällä kuten karpalolla tms. ja sitä markkinoidaan ainoastaan karpalon avulla eli annetaan ymmärtää, että kyseessä on karpalosta valmistettu juoma. Alkuperäinen omenan maku, haju ja väri on siis hävinnyt.”

Ongelmana yllä olevassa vastauksessa on se, että se ei vastaa alkuperäiseen kysymykseen.

Jos omenamehuun ei lisätä etyylialkoholia eli suomeksi viinaa missään käymisvaiheessa, niin mitä pitää yleensä tutkia?

EU:n asetuksessa määritellään ensin mitä valmistustapoja asetus koskee ja vasta sen jälkeen asiaa perustellaan yllä mainituilla maun häviämisillä.

Tullin ohjeistusta odotetaan yhä

Panimoalalla ja kaupan alalla ongelmana tällä hetkellä on, että Tulli ei ole vielä antanut alan toimijoille ohjeistustaan, mistä koko tilanteen epäselvyys johtuu.

Jos ohjeistus ja tulkinta asetuksesta tulevat vasta kesäkuun 26. päivänä, pitää kaupan ala sitä kohtuuttomana, sillä päivä on sama, jolloin asetus tulee jo voimaan.

”Sehän on ihan mahdoton tilanne. Terve järkikin sanoo, että jos ohjeet annetaan samana päivänä, kun ne tuelvat voimaan, miten ihmeessä ne viedään käytäntöön?” Luoto ihmettelee.

Hän pitää tilannetta hyvin erikoisena. Verottajaltakaan ei ole saatavissa vielä ohjeita, sillä verottaja odottelee myös Tullin kantaa.

”Tilanne on todella sekava. Asetusteksti on myös todella epäselvä.”

”Kyseessä on todella iso muutos eri juomaryhmien välillä. Ei näitä päätöksiä tehdä sillä tavalla, että tässä nyt vaan päätetään, mitä myymme 26. päivänä tai mitä teollisuus valmistaa 26. päivänä. Voisi sanoa, että aika uskomaton ja hyvin epäselvä tilanne”, Luoto sanoo.

Kauppa toivoo tilanteeseen Luodon mukaan mahdollisimman selkeää ratkaisua ja riittävän pitkää siirtymäaikaa.

Tullin Lyly sanoo sähköpostissa, että Tullin on tarkoitus saada ohje valmiiksi mahdollisimman pian tämän viikon aikana.

Lopullisia vaikutuksia kaupan alalla tai panimoalalla ei vielä tiedetä.

”Kysynnän vaikutuksiin on vaikea ottaa vielä kantaa, mutta jos merkittäviä muutoksia tulee kuluttajalle kahden varsin samantyyppisen tuotteen sisällä, niin että toisen hinta nousee merkittävästi, on tällaisilla ihan perinteisen hintateorian mukaan isoja vaikutuksia”, PTY:n Luoto sanoo.

”Voi olla, että kun se tulee näkymään hinnoittelussa, näkyy se myös valikoiman rakentamisessa yrityksissä. Vaikea kuitenkin ottaa kantaa, kun kukaan ei oikein tiedä, mikä lopullinen tilanne on.”

