Tapoja rahoittaa eduskuntavaalikampanja on lähes yhtä paljon kuin on kulloinkin ehdokkaita. Tämän kevään vaalit eivät olleet tässä suhteessa poikkeus. Kansanedustajien vaalirahoitustietoja voit tutkia jutun lopussa olevasta vaalirahoituskoneesta.

Suomessa on yritetty lisätä vaalirahoituksen avoimuutta sen jälkeen, kun vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkimainingeissa paljastui rahoitussotku, jonka ytimestä löytyi Kehittyvien maakuntien Suomi.

Eduskuntavaaleissa valittu ja varaedustajaksi yltäneen on tehtävä lain mukaan vaalirahoitusilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) kahden kuukauden kuluessa tuloksen vahvistamisesta. Se tuli huhtikuun 2019 vaalien tapauksessa täyteen eilen.

Ilmoitusvelvolliset – 200 kansanedustajaa ja heidän varaedustajansa – olivat tällä kerralla joitain poikkeuksia lukuun ottamatta täsmällisiä. Muutama antoi ilmoituksensa tämän vuorokauden puolella ja VTV:n verkkosivujen mukaan vain varaedustaja Anne Nymanin (vas) ilmoitus uupuu.

Vuonna 2011 käyttöön otettu ennakkoilmoitus puolestaan on vapaaehtoinen. Sen teki Kauppalehden mukaan alle puolet näiden eduskuntavaalien 2 468 ehdokkaasta.

Vaalirahoitusilmoituksessa kuuluu eritellä vaalikampanjan kaikki kulut ja kampanjan rahoitus. Jälkimmäisen osalta on kerrottava yli 1 500 euron tukisummien lahjoittajat, olivat nämä sitten yksityishenkilöitä, yrityksiä puolueita tai muita tukijoita.

Moni käyttää myös paljon omaa rahaa ja lainoja rahalaitoksilta, mikä myös ilmenee ilmoituksista.

Läpi menneistä kansanedustajista huomattavan suuren määrän omaa rahaa käytti näissä vaaleissa esimerkiksi kokoomuksen Arto Satonen. Pirkanmaan vaalipiiristä eduskuntaan valittu Satonen upotti vaalityöhön varojaan 91 599,20 euroa.

Lainarahaan turvautui puolestaan perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen, joka otti 20 000 euron kaksivuotisen pankkilainan vaalikassaan. Kulut jäivät ilmoituksen mukaan lopulta tonnin verran lainasummaa pienemmiksi.

Hakkarainen kertoi tänään Uudelle Suomelle, että otti eduskuntavaaleja varten lainan kun ”ei ollut muutakaan”, eikä ”etujärjestöjä takana”. Hän pyrki toukokuussa myös europarlamenttiin ja pääsi sisään.

Kiinnostavia yksityiskohtia on toki muitakin. Esimerkiksi vaalien jälkeen työministeriksi yltänyt Timo Harakka (sd) sai työnantajia edustavalta Elinkeinoelämän keskusliitolta 1 800 euroa, mikä oli EK:n yksittäisistä lahjoituksista suurin.

Lapin vaalipiirin kansanedustajan Mikko Kärnän (kesk) tapaus taas on kiinnostava siksi, että hän on saanut yrityksiltä suhteellisen merkittävän tuen, yhteensä 41 725,06 euroa. Kärnän yrityksiltä saaman tuen kohdalla on eritelty nimeltä vain 2 000 euron osuus, joka on tullut Wilderness Safaris Saariselkä Oy:ltä.

Hieman vajaan 40 000 euron tukipotti on tullut siis yrityksiltä, joita ei ole tarvinnut eritellä, koska yksittäiset tukisummat ovat alle 1 500 euroa. Kärnä kertoo Uudelle Suomelle, että tämän kokonaisuuden takana on ”toista sataa suomalaista pk-yritystä, pääasiassa Lapista”.

Kaikissa vaalirahoitusilmoituksissa ei pelata jättisummilla, ja pieniäkin summia mainitaan. Esimerkiksi Keski-Suomen vaalipiirin vihreä kansanedustaja Bella Forsgrénin 12 000 euron vaalirahoituksessa yksi tukimuoto oli Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n maksama 40 euron Facebook-mainos.

Vaalien suurin kampanjabudjetti oli Kauppalehden mukaan Uudeltamaalta läpi menneellä Elina Lepomäellä (kok), 116 461,50 euroa. Perussuomalaisten helsinkiläinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho käytti puolestaan vain 307,52 euroa.

Korjaus klo 17:47: Arto Satosen vaalipiiriksi korjattu Pirkanmaa.

