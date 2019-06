Kauppasodassa ratkaiseva käänne ensi viikonloppuna? ”Asetelma on elänyt pelottavaa hiljaiseloa viime viikot”

Perjantaina Japanin Osakassa alkavasta G20-kokouksesta odotetaan Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan vedenjakajaa. Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ennustaa, että markkinoilla liikkeet voivat olla suuriakin riippuen siitä, löytävätkö presidentit Donald Trump ja Xi Jinping kadottamansa yhteisen sävelen vai ajaudutaanko yhä syvemmälle kauppasodan suohon.

”Kiina-USA -asetelma on elänyt pelottavaa hiljaiseloa viime viikot. Neuvottelujen osapuolet näyttivät vetäytyvän poteroihinsa sen jälkeen, kun Trump korotti kiinalaistuotteiden tulleja ja Kiinan sävy kotimaisissa viestimissä oli avoimen kielteinen: presidentti Xi puhui tiukkaan sävyyn tulevista haasteista ja edessä olevasta pitkästä marssista. Hänen vierailuaan harvinaisten maametallien kaivokselle pidettiin merkkinä Kiinan mahdollisista seuraavista askelista. Keväällä rakennetut odotukset edes kosmeettisen kauppasovun löytymisestä valuivat hiekkaan”, Koivu kirjoittaa blogissaan.

Trump ja Xi ovat sopineet pitävänsä kahdenkeskisen tapaamisen G20 -kokouksen yhteydessä. Tapaamisen sisällöstä ei tiedetä toistaiseksi juuri mitään, ja Koivun mukaan odotukset ovat painuneet matalalle.

”Tuntuu, ettei eväitä sovun syntyyn ole nyt kasassa juurikaan toukokuuta enempää”, hän sanoo.

Koivu muistuttaa, että juuri nyt pääosa Yhdysvaltojen talousindikaattoreista osoittaa kasvun jatkuvan, vaikka kasvunäkymiin liittyykin yhä enemmän epävarmuutta.

”Vaikka tulleja kritisoidaan Yhdysvalloissa syystä huonoksi ja tehottomaksi politiikkavälineeksi ja niiden tiedetään heikentävän myös amerikkalaisyritysten ja -kuluttajien asemaa, Washington vaikuttaa olevan Kiina-politiikan tiukennuksen suhteen yhtenäinen. Kiina nähdään yhä enemmän uhkana ja tämän uhkan pienentämisestä ollaan valmiita maksamaan. Tässä linjassa ei ole viime viikkoina näkynyt rakoilun merkkejä, ja tiettävästi republikaanit ja demokraatit yhdessä yrittävät kääntää amerikkalaisyrityksiä tähän samaan rintamaan.”

Kiinan nykyinen linja on Koivun mukaan paljon suurempi kysymysmerkki.

”Maan erittäin tiukka vastaus ja katoaminen neuvottelupöydästä tuli toukokuun lopussa yllätyksenä. On mahdotonta arvioida, mikä ajoi Kiinan johdon tähän sävyn muutokseen ja kuinka pysyvä se on. Mahdollisia syitä on ainakin taloustilanteen heikentyminen Kiinassa sekä toisaalta presidentti Xin saama kritiikki. Jos kauppasota on joutunut Kiinan sisäisen valtataistelun välineeksi, myös Hongkongin viime viikkojen tapahtumat voivat vaikuttaa Kiinan neuvotteluintoon.”

Euroopan näkökulmasta Kiina ja USA pitäisi saada takaisin neuvottelupöytään mahdollisimman nopeasti. Euroopan huolia lisää pelko USA:n autotulleista, joihin Trump otti toukokuussa puoli vuotta lisäaikaa ja jotka ovat sidoksissa Kiinan kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Saksan talousministeri Peter otti viime viikolla yllättäen eurooppalaisittain poikkeavan kannan Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasotaan. Shanghaissa viime perjantaina puhuneen Altmaierin mukaan Kiinalla on ”oikeus rikastua ja viedä tuotteitaan muualle maailmaan”. Lue tarkemmin:Euroopasta yllättävä kannanotto kauppasotaan – Asiantuntija: ”Se ei osu Kiinaan niin kuin Donald Trump luulee”

Tuuli Koivu huomauttaa, että Trumpin Kiina-tullien suurin maksumies on tosiasiassa yhdysvaltalainen maanviljelijä, jonka tuottajahinnat ovat laskeneet Kiinan markkinoiden sulkeuduttua.

”Maanviljelijät ovat yksi Trumpin tärkeistä tukijaryhmistä ja heille on löydettävä uusia markkinoita. EU on luonteva suunta etsiä niitä ja Yhdysvallat ilmoitti jo vuoden alussa, että heille tulevissa EU-USA kauppaneuvotteluissa avainasemassa on nimenomaan maataloustuotteiden kauppa. EU:lle kysymys on kuitenkin erittäin vaikea, ja huhtikuussa jäsenmaiden antama neuvottelumandaatti komissiolle sulkee maataloustuotteet neuvottelujen ulkopuolelle. Niinpä neuvottelut EU:n ja USA:n välillä eivät ole käytännössä vieläkään edes käynnistyneet.”

Varainhoitotalo Fidelityn Jeremy Ocansey on samoilla linjoilla. Hän huomauttaa, ettei mikään puhu sen puolesta, että amerikkalaiset olisivat valmiita tai halukkaita pitkiin tuloksettomiin neuvotteluihin.

”Kiina puolestaan on tottunut hyödyntämään vahvoja yhtiöitään talous laskusuhdanteessa. Jos neuvottelut kariutuvat, Kiinan on kohdattava tämä takaisku. Kyynikko voisi myös todeta, että Trump saattaisi haluta jarruttaa Kiinan kasvua”, hän kommentoi omassa blogissaan.

Toisaalta Ocansey korostaa, ettei Kiinan presidentti Xi halua näyttäytyä heikkona neuvotteluissa tai niiden jälkeen erityisesti Huawein kohtalon vuoksi.

”Mutta myöskään Trump ei halua vakuikuttaa heikolta. Uusien tullien kierros näyttääkin todennäköisemmältä, kuin Huawein tilanteen helpottuminen.”

Ocansey uskoo, että loppupelissä uusilla tulleilla olisi vahva kielteinen vaikutus Yhdysvaltojen talouteen. Hän muistuttaa, että Kiina on tunnettu kyvystään elvyttää, eikä sillä sen suhteen olisi ongelmia nytkään.

Lue lisää:

”Tohtori Tuholta” uusi varoitus Donald Trumpista: ”Voi riittää maailmanlaajuisen kriisin syntymiseen”

Varoitukset Donald Trumpin kauppasodasta yltyvät – Sijoittajakonkari: ”Laskusta tulee pahin minun elinaikanani”