Facebook loukkasi käyttäjien yksityisyyttä? FTC aikoo lätkäistä historiallisen sakon

Sosiaalisen median jätti Facebook on saamassa noin viiden miljardin dollarin eli noin 4,4 miljardin euron sakon, kertovat amerikkalaismediat, kuten Wall Street Journal ja Bloomberg.

Yhdysvaltain kuluttajansuoja- ja kilpailukomissio FTC on määrännyt sakon, koska Facebook on komission mukaan loukannut käyttäjien yksityisyyttä.

Wall Street Journalin mukaan sakkopäätös siirtyy nyt komissiosta Yhdysvaltain oikeusministeriön käsiteltäväksi. Oikeusministeriö harvoin hylkää komission ehdottamia päätöksiä.

Jos sakko hyväksytään lopullisesti, se on suurin, jonka yhdysvaltalaisviranomainen on tähän mennessä asettanut teknologiayritykselle. Masentavan suuri se ei Facebookin näkökulmasta silti ole: yrityksen liikevaihto on lähes 56 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli lähes 50 miljardia euroa. Bloombergin mukaan Facebook on jo laittanut sivuun kolme miljardia dollaria mahdollista sakkoa varten.

Kuluttajansuoja- ja kilpailukomissio käynnisti Facebook-tutkimuksen viime vuonna, kun paljastui, että sosiaalisen median jätti oli luovuttanut kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja Cambridge Analytica -nimiselle yritykselle. Sen jälkeen Facebookia on useaan otteeseen syytetty käyttäjiensä yksityisyyden loukkaamisesta.

Talouselämä kertoi eilen, että yksityisyysrikkomuskohuissa ryvettynyt Facebook pyrkii parantamaan läpinäkyvyyttään. Nyt palvelusta muun muassa näkee, mitkä yritykset ovat ladanneet käyttäjän Facebook-tietoja. Aiemmin Facebook on esitellyt ”Miksi näen tämän mainoksen?” -toiminnon, joka kertoo, miksi juuri tietty mainos näkyy käyttäjälle.