Nokia kävi läpi 103 000 työntekijänsä palkat: Kaikki palkkaerot nyt poistettu, ”yli 90% naisia”

Verkkoteknologiayhtiö Nokia on käynyt läpi kaikkien työntekijöidensä palkat perusteettomien palkkaerojen löytämiseksi ja poistamiseksi. Kyse oli laajasta hankkeesta, sillä Nokialla on maailmanlaajuisesti noin 103 000 työntekijää.

Perusteettomien palkkaerojen poistamisesta vastaa Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri, joka julkisti ohjelman Nokian yhtiökokouksessa. Suri kertoi, että yhtiö tekee pikavauhtia tarvittavat toimet, joilla poistetaan tilastollisesti merkittävät palkkaerot, eli erot, joita ei voida selittää työn suorituksen, kokemuksen, työn vaativuuden tai sijainnin perusteella.

”Nokiasta tulee yksi harvoista yhtiöistä, jotka ovat vieneet läpi tällaisen ohjelman”, Suri sanoi.

Hankkeen taustalla oli Nokian tämän vuoden alussa tekemä linjaus, jonka mukaan monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat yhtiölle tärkeä tavoite. Nokian monimuotoisuudesta vastaava johtaja Anneli Karl­stedt kertoo, että linjanvedon jälkeen alettiin tarkastella, saavatko yhtiön työntekijät samanarvoisesti palkkaa tehtäviin nähden.

”Korostan, että emme etsineet naisten ja miesten välisiä palkkaeroja, vaan selittämättömiä palkkaeroja ylipäänsä”, Karlstedt sanoo.

Konsulttitalo Mercer kävi läpi Nokian palkkadatan ja nosti esiin siinä havaitsemansa perusteettomat palkkaerot. Seuraavaksi yhtiön johtoryhmä kävi tulokset läpi ja osoitti erillisen budjetin erojen poistamiseksi. Heinäkuun alusta alkaen Nokia kertoo korjanneensa palkat tasa-arvoisiksi.

”Kaikkialta, mistä selittämättömiä palkkaeroja löytyi, ero suljettiin. Siihen porukkaan kuului sekä naisia että miehiä, mutta yli 90 prosenttia oli naisia”, Karlstedt kertoo.

”Summa, josta puhuttiin, ei ollut suuren suuri, mutta kuitenkin merkittävä”, hän sanoo.

Nokian toiminta perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi on Suomessa poikkeuksellista, arvioi asiamies Kosti Hyyppä Suomen Ekonomeista. Hänen mukaansa enemmistössä suomalaisyrityksistä olisi asiassa korjattavaa.

”Nokian esimerkki on älyttömän hyvä. Siinä on selvitetty kunnolla ja tartuttu toimeen nopeasti. Yritykset harvoin tunnustavat, että perusteettomia palkkaeroja on. Niiden palkkaerokartoitukset ovat keskimäärin aika surkeita, ja ne on tehty vain, koska laki määrää ja sitten asia on siirretty mappi ööhön”, Hyyppä sanoo.

”Jotkut yritykset panostavat tähän, mutta monilla se on retuperällä. Tällaisia tarvittaisiin lisää kaiken kokoisissa yrityksissä. Kyse ei ole pelkästään isojen yritysten ongelmasta.”

Palkkaerojen tarkastelusta tehtiin Nokiassa vuosittainen hanke, sillä perusteettomia palkkaeroja syntynee myös tulevaisuudessa. Karlstedtin mukaan niitä syntyy kahta kautta: ensiksikin rekrytoinneissa, joissa uudelta työntekijältä kysytään, millaista palkkaa hän on aiemmin saanut ja päälle tarjotaan jonkin verran lisää. Karlstedt kutsuu tätä ”palkkagäpin perimiseksi”.

”Nyt teemme niin, ettemme kysy aiempaa palkkaa tai palkkatoivetta, vaan meillä on työnkuvan mukaiset palkat. Tähän olemme menossa. Kaikissa maissa se ei ole vielä toteutunut.”

Toisessa syntymekanismissa palkkaerot kasvavat talon sisällä, kun työntekijä saa uuden position tai muuttaa toiseen maahan, mutta palkka ei nouse tehtävän mukaisesti.

Kun Nokian toimitusjohtaja oli kertonut palkkaerojen tutkimisesta ja tukkimisesta, yhtiössä alkoi sisäinen keskustelu asiasta. Karlstedtin mukaan yhtiön sosiaalisen median kanavissa hanke sai valtaosin kiitosta, mutta myös kritiikkiä.

”Rajeev kävi siellä itse vastaamassa henkilökohtaisesti kyseenalaistajille”, Karlstedt sanoo.

Nokian työntekijöistä 22 prosenttia on naisia ja johtoryhmän jäsenistä 20 prosenttia. Se ei vastaa yhtiön toiveita ja tavoitteita, ja Nokiassa tehdään töitä naisten palkkaamiseksi ja heidän urapolkujensa edistämiseksi. ”Toivomme, että demografiamme alkaa muuttua. Parannettavaa on selkeästi. Ei ole mitään estettä sille, että naisia voisi olla yli 30 prosenttia”, Karlstedt sanoo.

