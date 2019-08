Hän on EU:n ehdokas IMF:n johtoon – ”Ensimmäinen kierros ei antanut edellytyksiä enemmistön saamiseksi Olli Rehnin taakse”

Euroopan unionin valtiovarainministerit valitsivat myöhään illalla Euroopan ehdokkaan Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n toimitusjohtajaksi. Iso-Britannia jättäytyi pois äänestyksestä.

Viimeisessä äänestyksessä vastakkain olivat Maailmanpankin toimitusjohtaja Kristalina Georgieva ja Jeroen Dijsselbloem. Ehdokkaaksi valittiin Georgieva, vaikka hän ei saanut tarpeeksi suurta äänten enemmistöä.

Ongelma on se, että IMF:n toimitusjohtajaksi nimettävän täytyy olla alle 65-vuotias, ja Georgieva on täyttänyt 65. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden IMF:n maiden tulisi suostua muuttamaan järjestön sääntöjä.

EU-komission väistyvä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker onnitteli Georgievaa tviitissään. Hänen mukaansa Georgievalla on kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan IMF:n tehtävässä.

Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61