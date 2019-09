Italia vaatii muutoksia EU:n budjettikuriin: ”Jopa Saksa saattaisi olla valmis tinkimään”

Italian presidentti Sergio Mattarella vaatii EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen helpottamista.

”Vakaussopimuksen uudelleenarviointi on välttämätöntä. Talouskasvu on tärkeä tavoite ja vakaussopimuksen muuttaminen voi saada aikaa uuden vaiheen auttamalla käynnistämään investointeja infrastruktuuriin, innovaatioihin, koulutukseen ja tutkimukseen”, Mattarella sanoi puheessaan Ambrosetti-foorumissa lauantaina.

Euroopan komission entinen puheenjohtaja, italialainen politiikan konkari ja ex-pääministeri Romani Prodi uskoo, että vakaussopimuksen muuttaminen voisi juuri nyt olla jopa mahdollista.

”Tarvitsemme todella voimakasta vauhditusta Euroopan taloudelle. Uskon, että viimein jopa Saksa saattaisi olla valmis tinkimään vakaussopimuksen säännöistä, koska kasvun hidastuminen on heille jopa suurempi ongelma kuin muille. Olen kuitenkin sitä mieltä, että niin kauan kuin sääntöjä on, niitä on noudatettava”, hän kommentoi Corriere della Seralle.

Myös Italian ex-pääministeri ja entinen EU-komissaari Mario Monti pitää Mattarellan avausta tervetulleena.

”Sopimusta on muutettava myös siksi, että nykyisellään se aiheuttaa epäluottamusta eteläisen ja pohjoisen Euroopan maiden välille. Etelän maat pitävät sääntöjä liian tiukkoina ja pohjoisen maat liian löysinä”, hän luonnehtii.

Vuonna 1997 käyttöön otetussa vakaus- ja kasvusopimuksessa linjataan, että EU-maiden vuosittaisen budjettialijäämän on oltyava alle kolme prosenttia ja julkisen velan alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt).

Italian budjettialijäämän odotetaan tänä vuonna olevan hieman päälle kaksi prosenttia bkt:sta. Suurempi ongelma on velka, jota Italialla on yli 130 prosenttia bkt:sta.

Italian ensi vuoden budjetista odotetaan koetinkiveä tuoreelle hallitukselle, jonka on esiteltävä budjettiesityksensä Euroopan komissiolle reilun kuukauden kuluttua. ABN Amro -pankki varoitti viikolla, että uuden hallitusohjelman perusteella voidaan odottaa budjettialijäämän repeävän kolmeen prosenttiin.

”Joka tapauksessa Italian velka kasvaa, joten sillä voi olla edessään vakaussopimuksen mukainen sanktiomenettely”, pankin ekonomisti Aline Schuiling kirjoitti katsauksessaan.

Ajatuspaja European Reformin vanhempi tutkija Luigi Scazzieri huomauttaa, että budjettikurista tinkiminen olisi Italian kohdalla nyt myös EU:n etujen mukaista.

”Se veisi pohjaa Legan EU-kriittiseltä politiikalta ja vahvistaisi Eurooppa-myönteisyyttää nykyisen hallituksen sisällä. Lisäksi se kääntäisi italialaisten asenteita Eurooppa-myönteisemmiksi. Jos EU epäonnistuu Italian uuden hallituksen tukemisessa, Eurooppa-vastaisuus vain kasvaa. Se taas tarkoittaa sitä, että on vain ajan kysymys, kun EU joutuu tekemisiin Legan johtaman äärioikeistohallituksen kanssa, joka hakemalla hakee yhteenottoa Brysselin kanssa”, hän kirjoittaa omassa katsauksessaan.

Italian uutta hallitusta on luonnehdittu EU-myönteiseksi. Uusi valtiovarainvarainministeri Roberto Gualtieri on pitkä uran Euroopan parlamentissa tehnyt poliitikko, jonka odotetaan neuvottelevan Italialle hyvät asemat budjettiesityksen käsittelyssä.