Pikaviestipalvelu WhatsAppin perustanut ja Facebookille myynyt Brian Acton on liittynyt mukaan #deletefacebook-kampanjaan, joka on protesti Facebookin käyttäjädatan käytöstä paljastuneita tietoja vastaan.

Facebook joutui myrskyn silmään, kun varmistui että palvelusta saatujen käyttäjätietojen avulla oli rakennettu ihmisten profiloinnin mahdollistava järjestelmä, jota käytettiin hyväksi muun muassa Donald Trumpin vaalikampanjassa. Paljastus on saanut entistäkin useammat käyttäjät hylkimään Facebookia, Tivi kertoo.

Acton, joka myi yhtiökumppaninsa Jan Koumin kanssa WhatsAppin Facebookille noin 19 miljardilla dollarilla vuonna 2014, antoi tukensa protestiliikkeelle somessa. Hän julkaisi tiistaina Twitterissä kyseisellä aihetunnisteella varustetun viestin, jossa luki yksinkertaisesti ”It is time” (aika on tullut).

Ei ole tietoa, kuinka vakavissaan Acton on Facebookia puhelimestaan poistamassa. Hän ei ole kommentoinut viestejään julkisesti.

Facebookin datankäytöstä on käynnistetty USA:ssa viranomaistutkinta. Samalla ihmetellään, missä on palvelun perustaja Mark Zuckerberg yhtiön historian suurimman kriisin keskellä. Facebook on kommentoinut kohua, mutta muun muassa BBC ja useat mediat maailmalla vaativat Zuckerbergia astumaan julkisuuteen ja selittämään henkilökohtaisesti yhtiön toimintaa.

Lähde osin: Tivi. Brian Actonin viestistä kertoo myös muun muassa CNN, jonka mukaan Acton jätti Facebookin viime vuonna ja on äskettäin investoinut uuteen kilpailevaan pikaviestiyhtiö Signaliin.