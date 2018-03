Facebookin käyttäjät järkyttyivät – palvelu paljasti täydellisen puheluseurantansa

Osa sosiaalisen median Facebook-palvelun jättäneistä käyttäjistä on ottanut järkytyksellä vastaan tiedot palvelun itsestään keräämistä lokitiedoista. Käyttäjille on selvinnyt, että Facebookilla on heistä enemmän tietoa kuin he odottivat, brittilehti Guardian kertoo.

Facebook kirjaa lokiinsa muun muassa kaikki käyttäjän soittamat ja vastaanottamat puhelut sekä puheluihin liittyvät yhteys- ja muut metatiedot. Sama koskee tekstiviestejä.

Guardianin mukaan Facebook kehottaa käyttäjää, joka haluaa lopettaa tilinsä lopullisesti, lataamaan itselleen kopion tiedoistaan Facebookissa. Juuri tämä Facebookin itse tarjoama datapaketti paljastaa käyttäjätiedon keruun laajuuden.

Ex-käyttäjät ovat avanneet kokemuksiaan muun muassa Twitterissä. Erään käyttäjän mukaan lokitiedoista selviää muun muassa kaikkien hänen puheluidensa kesto sekä ajankohta. Ylös on kirjattu myös kalenterikirjaukset, osoitekirjastot sekä ystävien syntymäpäivät.

Puheluiden metatiedot ovat todennäköisesti päätyneet Facebookille palvelun suositteleman Messenger-sovelluksen kautta, kertoo Tivi jutussaan, ja ovat todennäköisimmin peräisin Facebookin Android-käyttäjiltä.

Facebookin edustaja kommentoi asiaa Guardianille. Hän huomauttaa, että Facebookin kaltaisen palvelun ytimessä on löytää ihmiset, joiden kanssa käyttäjä haluaa olla yhteydessä. Tämän takia käyttäjän yhteystiedot kerätään heti tämän kirjautuessa Facebookiin puhelimellaan.

Facebook huomauttaa, että yhteystietojen kerääminen on vapaavalintaista eli lupaa siihen kysytään erikseen, ja toiminnan voi kieltää asetuksista. Aiemmin ladattua informaatiota voi myös poistaa. Se, kuinka moni käyttäjä kiinnittää näihin asioihin huomiota, on eri asia.

Facebookin tiedotteesta löytyy ohje, kuinka puhelu- ja yhteystietoseurannan voi kieltää, vaikka sen on aiemmin sallinut.

Analyysiyhtiö Cambridge Analyticaan liittyvä skandaali on vauhdittanut #deletefacebook-kampanjaa, joka kannustaa ihmisiä hylkäämään palvelun.

