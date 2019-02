2299 euroa: Huawei esitteli uuden taittuvanäyttöisen 5G-luurin – HMD:ltä 4 uutta Nokia-puhelinta

Barcelonan MWC-mobiilimessuilla on jälleen esitelty uutuuspuhelimia, myös uusia Nokia-puhelimia. Yksi messujen kohokohdista oli Huawein taittuvanäyttöinen 5g-puhelin Mate X, Tivi kertoo.

Mate X on Huawein ensimmäinen 5g-puhelin, joka on lisäksi varustettu taipuisalla näytöllä. Mate X eroaa Samsungin äskettäin julkistamasta Galaxy Foldista siltä osin, että siinä on vain yksi näyttö, joka laitetta taittaessa jää sen ulkopuolelle. Foldissa iso näyttö on taitoksen sisäpuolella ja sen toisella puolella on erillinen näyttö puhelinkäyttöä varten.

Huawei kuvailee Mate X:ää tabletin ja puhelimen yhdistäväksi 2-in-1-laitteeksi ja sen taipuisaa amoled-näyttöä FullVIew-näytöksi. Toisesta näytöstä osan vie puhelimen elektroniikan, nappulat, latausliitännän ja esimerkiksi kamerat sisältävä osa.

Mate X:n hinta on 2299 euroa ja se tulee Huawein mukaan myyntiin vuoden 2019 puolivälissä. Lue lisää uutuudesta Tivin jutusta.

Nokia-puhelimia valmistava HMD Global esitteli messuilla neljä uutta Android-älypuhelinta, Kauppalehti raportoi. Näiden joukossa on Nokia 9 PureView, joka on maailman ensimmäinen viittä takakameraa hyödyntävä älypuhelin, HMD Global kertoo tiedotteessaan.

Nokia 9 PureView on maailman ensimmäinen viidellä ZEISS Optics -kameralla varustettu puhelin, joka tarjoaa tietokoneprosessoitua kuvausteknologiaa. Puhelimen ennakkomyynti Suomessa alkaa tänään maanantaina. Toimitukset ja myynti alkavat torstaina 14. maaliskuuta. Puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 599 euroa. Muut esitellyt Nokiat ovat halvempia, alle 200 dollarin malleja.