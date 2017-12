”Lopeta torkutus” – Univaje syö miljardeja ja aiheuttaa flunssaa sekä ylipainoa

Univaje heikentää ihmisen terveyttä monin tavoin ja maksaa kehittyneiden maiden talouksille vuosittain jopa kahden prosentin verran niiden bruttokansantuotteista, kertoo Talouselämä.

Väsyneenä oma terveys kärsii. Flunssa iskee helpommin, sillä väsynyt keho ei jaksa taistella tauteja vastaan. Univaje nostaa myös riskiä sairastua diabetekseen tai sydänvaivoihin. Liian vähäinen nukkuminen voi aiheuttaa myös ylipainoa. Yksityiselämän lisäksi voi kärsiä työelämä, sillä väsymys johtaa helposti alentuneeseen työtehoon ja alisuoriutumiseen.

Pahimmillaan univaje voi maksaa pelkästään Yhdysvaltain taloudelle jopa 411 miljardia dollaria vuosittain, kirjoittaa Tech Crunch.

Osa yrityksistä on alkanut mahdollistaa päiväunia työntekijöilleen. Muun muassa Googlella on toimipisteissään unikapseleita, joissa työntekijät voivat käydä työpäivän aikana torkkumassa. Psykiatri ja uniasiantuntija Rita Aouad Ohion yliopistosta kannattaa ajatusta: hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että 20 minuutin iltapäiväunilla on positiivinen vaikutus huomiokykyyn, valppauteen, tunteisiin ja vireystilaan. Tämä tapahtuu yöunien häiriintymättä.

Googlen lisäksi esimerkiksi Nike tarjoaa joustavan työajan työntekijöilleen, jotta nämä voivat noudattaa omaa sisäistä kelloaan paremmin.

Myös työntekijät voivat omassa elämässään panostaa nukkumisen laatuun. Hyvästä heräämistavasta opastaa esimerkiksi neurologi Daniel Barone Business Insiderissa. Hänen mukaansa pahinta, mitä herätessä voi tehdä, on painaa herätyskellon torkkunappulaa ja simahtaa takaisin unten maille 10–15 minuutiksi.

Torkuttaminen hämmentää Baronen mukaan aivoja. Nukahtaminen ja herääminen eivät ole yksioikoisia prosesseja, ja niihin voi kulua parikin tuntia. Torkuttamisella aivot eivät osaa päättää tulisiko nyt herätä vai mennä takaisin nukkumaan. Tämä voi vaikuttaa koko päivän vireystilaan. Barone opastaakin asettamaan herätyskellon siihen ajankohtaan kun aivan viimeisintään pitäisi nousta ylös.

