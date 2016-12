Live Science uutisoi, että virus voi ehkä auttaa alkoholisteja luopumaan viinasta.

Vuosittain miljoonat ihmiset kärsivät alkoholismista ympäri maailmaa. Riippuvuudesta koituu haittaa niin itselle, läheisille kuin kansantaloudellekin.

Juomisen lopettamista puolestaan vaikeuttaa se, että alkoholi voi muuttaa käyttäjänsä aivoja.

Alkoholi muuttaa aivojen neuronien toimintaa. Hillitsemisen sijaan aivot kehottavatkin juomaan lisää.

Texasin A&M-yliopiston terveystieteiden laitoksella on havaittu, että vaivaa voi ehkä hoitaa geenimuunnellulla viruksella.

Hoito on mahdollinen, koska alkoholismi on riippuvuus ja riippuvuus taas on krooninen aivosairaus.

Alueella on kahdenlaisia neuroneita: D1:tä ja D2:ta. D1:t rohkaisevat toimimaan. D2:t taas estävät ja hillitsevät käytöstä. Kun dopamiinitasot muuttuvat, neuronien toiminta muuttuu siten, että D2-neuronien toiminta hidastuu.

Muutokset kestävät pitkään, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella niihin voidaan vaikuttaa. Viruksen avulla aivoihin saadaan geeniä, joka pakottaa neuronit tuottamaan tiettyä proteiinia. Kun proteiini sitoutuu aivoihin ruiskutettuun kemikaaliin, muutos hillitsee D1:stä tai palauttaa D2:n toimintaan.

Menetelmää on testattu hiirillä, ja se toimi. Hiirten alkoholinhimo hellitti.

Tutkijat uskovat, että neuronitutkimus auttaa alkoholisteille sopivan lääkkeen keksimisessä.

Lähde: Tekniikka & Talous