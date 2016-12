Tutkijat: Muinaisesta vedestä löytyi tuntematon elämänmuoto

Ontarion pohjoisosissa Kanadassa sijaitsevasta kaivoksesta on löydetty vettä, joka on pysynyt samanlaisena ainakin 2,7 miljardia vuotta. Vesi on 2,4 kilometriä syvässä kallioon poratussa reiässä, kirjoittaa kanadalainen The Globe and Mail. Asiasta kerrotaan myös Toronton ja McGillin yliopistojen kotisivuilla.

Tutkijoiden mukaan vesi on varsinainen aikakapseli, mutta vielä merkittävämpänä sitä pidetään siitä syystä, että siinä saattaa olla jonkinlainen omavaraista elämää ylläpitävä järjestelmä. Se on maannut ilman kosketusta muihin elämää ylläpitäviin järjestelmiin lähes ikuisuuden, mutta silti se on tutkijoiden sanojen mukaan ”täysin elävää”. Vielä omituisemmaksi asian tekee, että siitä löytyy tutkijoiden mukaan todisteita aikaisemmin tuntemattomasta elämänmuodosta, jota ei ole vielä tunnistettu. Koska tämä ”elämä” on elänyt elämäänsä niin kauan eristyksissä, tutkijat pitävät sitä käytännössä alienina, siis eräänlaisena muukalaiseliönä. Se ei ole tarvinnut esimerkiksi happea tai auringonvaloa. Löytö saa tutkijat uskomaan, että samantyyppisiä mikrobielämän muotoja olisi muuallakin maapallon syvyyksissä. Samantyyppisiä mikrobeja on jo löydetty Etelä-Afrikasta, mutta Kanadassa vesi on luultavasti ollut eristyksessä kymmenen kertaa pidempään, puolet maapallon iästä. Lähde: Kauppalehti