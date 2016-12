Stephen Hawking: Ihmiskunnalla on alle tuhat vuotta aikaa ennen massasukupuuttoa

Stephen Hawking uskoo, että ihmiskunnalla on aikaa alle tuhat vuotta maan päällä ennen massasukupuuttoa, kertoo Kauppalehti.

Maailman kuuluisin fyysikko Stephen Hawking on menettänyt lopullisesti uskonsa siihen, että ihmiskunta voisi pelastua itse aiheuttamastaan katastrofista. Oxfordin yliopistossa tiistaina puhuneen Hawkingin mielestä peli on pelattu ja ainoa vaihtoehto, jolla inhimillinen elämä pelastuu, on löytää kodiksemme joku uusi planeetta.

-Meidän on jatkettava avaruuden valloittamista ihmiskunnan tulevaisuuden vuoksi, hän sanoi.

-En usko, että selviämme toiset tuhat vuottaa karkaamatta hauraalta planeetaltamme.

Hawkingin mukaan edessämme on useita selviämistämme vaarantavia uhkia. Niitä ovat muun muassa ydinsota, katastrofaalinen ilmaston lämpeneminen ja geneettisesti muutetut virukset. Näin hän ennusti jo tammikuussa.

-Uhkien määrä todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa uusien teknologioiden ja uusien tapojen myötä. Ne voivat mennä pieleen. Vaikka katastrofin mahdollisuus maapallolla saattaa olla melko pieni, se lisääntyy ajan mittaan.

Lähde: Kauppalehti