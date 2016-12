Superakku otti ison askeleen – ”Puhelimen voi ladata muutamassa sekunnissa eikä sitä tarvitse ladata uudelleen yli viikkoon”

Floridalaisessa yliopistossa on kehitetty tekniikka, joka saattaa yleistyessään vähentää huomattavasti meidän tavallisten kännykänkäyttäjien akkuhuolia. Kyseessä on joustava superkondensaattori, joka ottaa vastaan virtaa enemmän kuin vastaavat laitteet ja myös latautuu täyteen sekunneissa. Sen voi ladata yli 30 000 kertaa ilman, että sen suorituskyky tai kapasiteetti heikkenevät, Kauppalehti kertoo.

–Jos puhelimen akku vaihdetaan superkondensaattoriin, matkapuhelimen voi ladata muutamassa sekunnissa eikä sitä tarvitse ladata uudelleen yli viikkoon, väittää tohtori Nitin Choudhary.

Kyseessä on materiaali, jonka pohjana on vain muutaman atomin paksuinen kerros nanolankoja.

Tutkimus on esitelty ASC Nano -tiedejulkaisussa.

Materiaali on valmistettu pääosin ohuesta volframi-disulfidista ja volframi-trisulfidista, jota on kerrostettu hapettamalla ja rikittämällä. Siten siihen on saatu suuri pinta-ala.

Tutkijoiden mukaan muut tutkijat ovat aiemmin yrittäneet samaa grafeenilla ja muilla kaksiulotteisilla materiaaleilla, mutta eivät ole onnistuneet.

Jopa 30 000 latauksen ja purkautumisen määrällä uusi tekniikka on monta kertaa kestävämpää kuin mikään aikaisemmin kehitetty virtalähde. Esimerkiksi tyypillinen litium-ioniakku kestää noin 1 500 latausta.

Superkondensaattori ei ole kuitenkaan ainakaan vielä valmis markkinoille.

–Se ei ole valmis kaupallistamiseen, sanoo apulaisprofessori Yeonwoong Jung.

Hän kuitenkin uskoo, että tutkimustulos muuttaa aikanaan koko akkumaailmaa.

Lähde: Kauppalehti