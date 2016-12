Yalen yliopiston tutkijat: Älykkyys voidaan nyt arvioida aivokuvista

Älykkyys niin monimutkainen asia, ettei sen fyysisen kuvaamisen luulisi olevan mahdollista, mutta yhdysvaltalaisessa Yalen yliopistossa tähänkin on tutkijoiden mukaan pystytty. Älykkyyden mittaamiseen on Kauppalehden mukaan käytetty toiminnallista magneettikuvausta, fMRI:tä, joka on lääketieteessä käytetty tutkimus- ja kuvantamismenetelmä.

Tutkimuksesta kirjoittavat Wired ja Nature Neuroscience.

Tutkijat kuvansivat 126 koehenkilön aivot ja vain katsomalla kuvia he pystyivät ennustamaan, miten kyseinen henkilö menestyy testissä, jossa mitataan muun muassa kuvioiden tunnistamisen, ongelmien ratkaisemisen ja suhteiden tunnistamisen kykyjä. Kaikki nämä kyvyt on liitetty esimerkiksi koulumenestymiseen.

Jos tutkittujen aivojen etu- ja päälakilohkojen välillä oli paljon yhteyksiä, he myös menestyivät testissä hyvin.

Aivojen rakenne on tutkijoiden mukaan myös yhtä yksilöllinen kuin sormenjälkemme. Tästä kertoo se, että tutkijat onnistuivat tunnistamaan osallistujat toisistaan 99 prosentin tarkkuudella pelkkien aivokuvien avulla.

Tutkija Laura Cabrera pitää menetelmää kaksiteräisenä miekkana. Pahimmillaan aivokuvien avulla voitaisiin päättää, kuka pääsee yliopistoon tai vaikkapa se, kuka saa vakuutuksen.

Lähde: Kauppalehti