Avaruuden mystisen radiosignaalin lähde yllätti tutkijat – kääpiögalaksi ihmetyttää

Tutkijat ovat onnistuneet löytämään lähteen ainoalle toistuvasti havaitulle avaruuden mystiselle radiosignaalille. Tutkimuksen julkaissut Nature-lehti kertoo, että nimellä FRB 121102 tunnetun radiosignaalin lähde on yllättäen kaukainen kääpiögalaksi.

Avaruudesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana toisinaan havaittu pikaisia radiosignaaleja (fast radio burst eli FRB), joiden lähdettä ei tiedetä. Signaaleja on havaittu noin 20, mutta FRB 121102 on niistä ainoa, joka on toistunut. Signaalien lähdettä tai syntyperää ei aiemmin ole tunnettu lainkaan.

Naturen mukaan 121102-radiosignaalin lähde ei olekaan kirkas, suuri galaksi vaan pieni ja himmeä yksilö 2,5 miljardin valovuoden päässä Maasta. Pikkugalaksi erittää jonkinlaista säteilyä myös näkyvien aallonpituuksien muodossa, Nature kertoo. Galaksi on kooltaan alle kymmenesosan omasta Linnunradastamme.

– Galaksi on mitättömän kokoinen. Se on outoa, sanoo tutkimuksen tekijöihin kuuluva astronomi Shriharsh Tendulkar Naturessa.

Pienissä galakseissa on vähemmän mahdollisuuksia löytää tekijä, joka synnyttää radiosignaalin. Yksi todennäköisimmistä selityksistä on neutronitähti. Jotkut tutkijat pitävät yllä myös keskustelua mahdollisuudesta, että signaaleja lähettävät tietoisesti avaruusolennot.

Myös tiimin ulkopuoliset astronomit pitävät The Guardianin mukaan tutkijaryhmän löytöä merkittävänä.

Vain millisekunteja kestävät FRB-purkaukset voivat välittää 500 Auringon edestä energiaa.