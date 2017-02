Mitä on tapahtumassa? – 4 tulivuorta aktivoitui yhtä aikaa Islannissa

Islannissa tutkijat ja turvallisuusviranomaiset seuraavat tarkasti maan neljän aktiivisimpiin kuuluvan tulivuoren toimintaa, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

Islannin neljä aktiivisinta tulivuorta, Bárðarbunga, Grímsvötn, Katla ja Hekla ovat kaikki aktivoituneet hiljattain, geofyysikko Páll Einarsson on kertonut.

Erityisesti Katla on aktivoitunut viime syksystä lähtien. Alueella on ollut maanjäristyksiä, joista viimeisin sattui torstaina. Turvallisuusviranomaiset ja tutkijat suosittelevat Katlan entistäkin tiukempaa valvontaa, Iceland Magazine kertoo. Myös Bárðarbungan alueella on viime aikoina ollut maanjäristyksiä.

Islannin aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuvan Heklan purkautumista odotetaan. Hekla on purkautunut keskimäärin 10 vuoden välein, ja viimeisin purkaus sattui vuonna 2000. Tutkijoiden mukaan kesästä lähtien Heklassa on ollut merkkejä siitä, että tulivuori voi purkautua koska vain.

Páll Einarsson kertoo islantilaiselle Fréttablaðið-lehdelle, että välittömiä purkauksen merkkejä ei Heklassa näy, mutta tulivuori on toisaalta ennenkin purkautunut ilman ennakkovaroituksia.

Iceland Magazinen mukaan Katlan ja Bárðarbungan purkaukset ovat vaarallisimpia ja voivat aiheuttaa tuhkapilviä, jotka voivat häiritä lentoliikennettä muuallakin Euroopassa.

