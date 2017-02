Tutkijat: Proxima Centauri b –planeetasta paljastui yllätys

Kun Proxima Centauri b löydettiin viime vuonna, sitä pidettiin mahdollisesti asuttuna planeettana. Proxima Centauri b on eksoplaneetta, joka kiertää Proxima Centauria, joka puolestaan on aurinkoamme lähin tähti, kertoo Kauppalehti.

Nyt NASAn tiedemiehet ovat tulleet siihen tulokseen, etteivät Proxima Centauri b:n olosuhteet luultavasti olekaan sellaiset, että tuntemamme kaltainen elämä olisi siellä mahdollista.

Samalla tutkijat ovat kuitenkin saaneet selkeämmän kuvan niistä olosuhteista, joita elinkelpoisella planeetalla pitää olla.

Proxima Centauri on vain reilun neljän valovuoden päässä aurinkokunnastamme.

Aluksi tutkijat olivat innoissaan, sillä Proxima Centauri b sijaitsee niin sanotulla elämän vyöhykkeellä tähteensä nähden. Tämä vyöhyke on sellainen, jossa planeetalle voi kehittyä nestemäistä vettä. Se lasketaan muun muassa selvittämällä lämmön ja tähdestä säteilevän valon määrä planeetalla. Mitä massiivisempi tähti on, sitä enemmän se tuottaa lämpöä ja valoa ja sitä laajempi elämän vyöhyke on.

Mutta kun NASAn tutkijat ottivat huomioon muun muassa röntgensäteilyn, ultraviolettisäteilyn ja auringonpilkut, he tulivat siihen lopputulokseen, että nämä asiat repivät pois eksoplaneetan ilmakehän, jolloin siitä poistuu vety ja happi. Ilman niitä ei ole vettä missään muodossa.

Lähde: Kauppalehti