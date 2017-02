Lähes kahden vuoden mysteeri – USA:n ilmavoimien avaruuskone yhä kiertoradalla

Yhdysvaltain ilmavoimien salainen X-37B-lentokone on suorittanut tehtäväänsä avaruudessa jo lähes 640 päivää eli pian kaksi vuotta, kertoo Kauppalehti. Koneen uskottiin laskeutuvan viime viikolla, koska viranomaiset kehottivat lentokoneita välttämään Kennedyn avaruusaseman ilmatilaa. Kone kuitenkin pysyi ilmassa.

Avaruuslentokoneen tehtävä on täydellinen mysteeri. Viranomaiset ovat kieltäytyneet tiukasti paljastamasta, mitä miehittämätön, pienikokoinen ja uudelleenkäytettävä avaruuslentokone tekee. Salamyhkäisyys on käynnistänyt spekulaatioita.

Heavens Above väittää, että kone lentää korkealla ”mielenkiintoisten paikkojen” yläpuolella. Niihin kuuluvat esimerkiksi Iran, Pohjois-Korea ja Kiina. Lähteen mukaan se tuskin on sattumaa, vaan pikemminkin kyse on siitä, että minisukkula suorittaa huippusalaista vakoilua, tiedustelua ja valvontaa.

Koneessa on tiettävästi erittäin tarkkoja kameroita, tutkia ja muita vakoilulaitteita.

X-37B:n sanotaan sopivan vakoiluun paremmin kuin perinteiset vakoilusatelliitit, sillä se voi palata maan kamaralle määrävälein, jolloin sen hyötykuorma voidaan vaihtaa.

Vaikka vakoilu voi olla kiehtova vaihtoehto, X37B voi olla liikkeellä paljon arkisemmissakin tehtävissä. Arvellaan nimittäin, että sillä testattaisiin astronautittoman aluksen teknologiaa. Silloin miniatyyri voisi johtaa aikanaan isojen alusten rakentamiseen.

Tätä teoriaa vastaan tosin sotii avaruusviranomaisten täydellinen hiljaisuus tehtävästä.

Miehittämätön X-37B muistuttaa ulkoisesti isoaveljeään, X-37-avaruussukkulaa, mutta on kooltaan vain neljännes siitä. Miehitetty sukkula voi viipyä avaruudessa vain 17 päivää kerrallaan.

Lähde: Kauppalehti

