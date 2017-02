Mullistava löytö avaruudesta: Mahdollisuus elämälle

Nasa on löytänyt seitsemän Maan kaltaista planeettaa Trappist-1-tähden ympäriltä noin 40 valovuoden päästä meistä, New Scientist kertoo. Ensimmäisen kolmen planeetan löytymisestä kerrottiin jo toukokuussa 2016. Nyt vahvistettiin, että kääpiötähteä kiertää neljä muutakin planeettaa, kertoo Tekniikka&Talous.

Tuoreimmista planeettalöydöistä kerrottiin Suomen aikaa keskiviikkoiltana 22. helmikuuta. NASAWatch-blogin pitäjä Keith Cowing, jolla ei ole mitään tekemistä itse Nasan organisaation kanssa, kykeni siis ennakkotietojen perusteella arvaamaan tiedotustilaisuuden aiheen. Etukäteen Nasa oli paljastanut vain, että kyse on planeettalöydöstä ja ketkä tilaisuudessa puhuisivat.

Kaikki planeetat löytänyttä tutkimusryhmää johti Michaël Gillon belgialaisesta Liegen yliopistosta. Planeettojen keskustähti on nimetty Trappist-luostarioluen mukaan, jota valmistetaan muun muassa Belgiassa.

Kaikkien planeettojen löytötapa oli sama: ne havaittiin niiden kulkiessa Trappist-1-tähden editse ja tällöin himmentäessä sitä. Kun tutkijat kuluneen vajaan vuoden aikana tarkkailivat tähteä, he havaitsivat, että kolme planeettaa ei enää riittänyt selittämään kaikkia himmenemisiä.

Spitzer-avaruusteleskoopin avulla tutkijat löysivät neljä muuta planeettaa. Tuoreeltaan löydetyt planeetat ovat ulkonäöltään kaikki Marsia suurempia, mutta enintään 20 prosenttia Maata isompia. Niiden massa vaihtelee todennäköisesti 40-140 Maan massan välillä. Ne näyttävät olevan ainekseltaan harvempia kuin

Maa, tiheydeltään kenties Jupiterin jäisten kuiden luokkaa.

Kaikki planeetoista ovat keskustähdestään korkeintaan samalla etäisyydellä kuin Merkurius on Auringosta. Niiden kiertoaika Trappist-1:n ympäri on suunnilleen Maan 1,5 vuorokaudesta muutamaan viikkoon. Trappist-1 on kuitenkin Aurinkoa huomattavasti pienempi tähti, ja siksi kaikki planeetat ovat suunnilleen vyöhykkeellä, jolla vettä esiintyy sulana.

Tutkijoiden käyttämät mallit ennustavat, että sisimmät planeetoista ovat todennäköisesti kuivuneet melko lailla, vaikka niissä olisikin ollut vettä. Kolme uusista planeetoista, E, F ja G ovat kuitenkin saattaneet säilyttää vaikkapa pinnanalaisen meren, jos niillä vettä on.

Myös kolmella muulla sisemmällä planeetalla uskotaan voivan esiintyä jonkinlaisia pinnanalaisia vesitaskuja.

Planeettojen järjestyminen Trappist-1:n ympärille muistuttaa Jupiterin kuiden järjestymistä Jupiterin ympärille. Niiden radat ovat melko säännöllisiä toisiinsa nähden: siinä ajassa, missä sisin planeetta kiertää tähden kahdeksan kertaa, toinen kiertää tähden viidesti, kolmas kolmesti ja neljäs planeetta kahdesti.

Tämä säännönmukaisuus merkitsee, että mahdollinen elämä olisi myös helposti voinut levitä näiden planeettojen välillä.

–Uskon, että tämä kellomainen täsmällisyys lisää dramaattisesti aineen vaihdannan määrää planeettojen välillä, Kalifornian osavaltionyliopiston tutkija Stephen Kane arvioi.

Hän ei ollut mukana löydöt tehneessä tutkimusryhmässä.

–Biologista materiaalia pitäisi olla vain yhdellä planeetalla, joka jakaisi sitä muille, Kane kuvailee.

Michaël Gillonin tutkimusryhmä keskittyy nyt mittaamaan entistä tarkemmin planeettojen massoja. Tämä auttaa heitä hahmottamaan, miten planeettajärjestelmä on muodostunut ja onko sisimmillä planeetoilla mahdollisesti vulkaanista toimintaa samoin kuin Jupiterin sisimmällä kuullaIolla.

Toisessa projektissa selvitetään nyt elämän edellytyksiä planeetoilla Hubble- ja James Webb -avaruusteleskooppien avulla. Tutkimus uusista planeetoista on julkaistu Nature-lehdessä.

Lähde: Tekniikka&Talous