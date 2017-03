Käsitys elämän historiasta mullistui – Kanadasta löytyi maailman vanhin fossiili

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt Kanadan Quebecistä todennäköisesti vanhimman koskaan tunnetun fossiilin, kertoo Tekniikka&Talous viitaten Phys.org-sivustoon. Nuvvuagittuqin pintakivimuodostumasta löytyneellä mikro-organismin fossiililla on ikää 3770–4300 miljoonaa vuotta. Tutkijat uskovat, että kyseessä voivat olla vanhimmat koskaan maan päällä eläneet organismit.

– Löytömme tukee ajatusta, että elämä kehittyi merenpohjan kuumissa aukoissa pian Maan muodostumisen jälkeen. Elämän nopeaa kehittymistä tukee myös toinen äskettäin löytynyt todiste, jossa mikro-organismit ovat vaikuttaneet noin 3700 miljoonaa vuotta vanhojen kumpareiden muotoutumiseen, tutkimuksen pääkirjoittaja Matthew Dodd University College Londonista sanoo.

Dodd sanoo BBC:lle, että löydös näyttää elämän synnyn uudessa valossa.

– Tämä löydös vastaa suurimpiin kysymyksiin, joita ihmiskunta on kysynyt itseltään eli kysymyksiin siitä, mistä me tulemme ja miksi me olemme täällä.

– Tuottaa suurta nöyryyttä pitää kädessään vanhimpia tunnettuja elämänmuotoja ja saada tutkia ja analysoida niitä, hän sanoi BBC:lle.

Yllä näet Lontoon yliopiston Youtubessa julkaiseman videon löydöksestä.

Ennen tätä löytöä vanhin tunnettu mikrofossiili on löydetty Länsi-Australiasta. Se on noin 3460 miljoonaa vuotta vanha. Tuoreeltaan löydetty fossiili on sitä siis satoja miljoonia vuosia vanhempi, vaikka sen ikä olisi lähimpänä ikäarvion nuorinta laitaa. Lisäksi joidenkin tutkijoiden mukaan on kyseenalaista, onko australialaislöydössä itse asiassa lainkaan biologista materiaalia.

Siksikin kanadalaisfossiilia tutkineelle ryhmälle oli ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että kyse todella on biologisesta materiaalista. He kävivät sen vuoksi läpi ei-biologisia tapoja, joilla fossiilissa näkyvät hematiittisäikeet ja -putket olisivat voineet muodostua. Hematiitti eli verikivi on raudan ja hapen yhdiste, käytännössä siis yksi ruosteen muoto. Tulosten perusteella olisi kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä, että ei-biologiset olosuhteet, kuten lämpötilan ja paineen muutokset olisi voineet synnyttää muodostumat.

Hematiittirakenteilla on samanlainen muoto kuin joillakin nykyisin elävillä rautaa hapettavilla bakteereilla, jotka elävät hydrotermisten purkausaukkojen lähellä. Hematiittifossiilin vierestä löytyi myös grafiittia ja muita mineraaleja kuten apatiittia ja karbonaattia, joita on myös biologisessa materiaalissa kuten luissa ja hampaissa, ja joita usein löytyy fossiileista tai niiden tuntumasta.

Fossiili on pallomaisissa kivirakenteissa, jotka ovat samantapaisia kuin missä nuorempia fossiileja usein esiintyy. Tämä viittaa siihen, että hematiitti todennäköisesti muodostui, kun rautaa hapettavat bakteerit fossiloituivat kiveen. Tällaisia nuorempia fossiileja tunnetaan Norjasta, Suurten järvien alueelta Pohjois-Amerikasta ja Länsi-Australiasta.

Noin neljän miljardin vuoden iällään kanadalaisfossiili on ajalta, jolloin myös Marsissa oli sulaa vettä. Siksi sen löytäneet tutkijat uskovat, että Marsiinkin on hyvin voinut kehittyä yksinkertaista elämää noina aikoina ja siitäkin voidaan vielä löytää fossiilitodisteita.

Tutkimus fossiililöydöstä on julkaistu Nature-lehdessä.

Lähde: Tekniikka&Talous

Lue myös:

Lähes kahden vuoden mysteeri – USA:n ilmavoimien avaruuskone yhä kiertoradalla

Tutkijat: Maailman kartat tehtävä uusiksi – yksi manner puuttuu

Tutkijat: Tämä laulu ”tekee vauvan onnelliseksi”

Mitä on tapahtumassa? – 4 tulivuorta aktivoitui yhtä aikaa Islannissa

Vahvistus tuli: Muinainen manner löytyi valtamerestä

Tutkimus: Ihmisistä on tulossa idiootteja