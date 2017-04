Neurologi neuvoo TE:ssä: Näin saat enemmän irti aivoista

Neurologi, Nokian lääketieteellinen asiantuntija Kiti Müller kertoo Talouselämän haastattelussa seitsemän tapaa huolehtia aivojen suorituskyvystä.

1. Aloita oikealla hetkellä

Nopeaa reagointia vaativissa kansainvälisissä tehtävissä on syytä katsoa heti päivän alussa, onko yön aikana tullut viestejä, jotka vaikuttavat päivän kulkuun. Toisille se sopii heti heräämisen jälkeen, mutta ei kaikille. Moni haluaa aloittaa päivänsä esimerkiksi syömällä aamupalan kaikessa rauhassa. Tällaisen henkilön kannattaa kertoa muille, ettei reagoi kiireisiinkään sähköposteihin ennen kuin 8:30, ja että hätätapauksissa hänelle tulee soittaa.

Viisas ihminen yrittää saavuttaa tasapainon oman toimintatyylin ja ympäristön välillä. Joustavuutta tarvitaan myös työnantajalta ja esimiehiltä. Jos joku on parhaimmillaan puolen päivän jälkeen ja alkuillasta, miksi pitäisi olla paikalla varhain aamulla? Vastaavasti pitäisi hyväksyä myös varhain kotiin lähtevät aamuihmiset.

2. Päivitä ensin vartti

Varaa työpäivän alkuun varttitunti sen pohtimiseen, mitkä tehtävät pitää saada tehtyä saman päivän aikana.

3. Älä väärinkäytä palavereja

Palaverin ajoittaminen on hankalaa, etenkin jos sen osanottajat työskentelevät eri aikavyöhykkeillä. Koollekutsujan pitää pohtia huolella, keiden kaikkien on tarpeen osallistua. Yli 10 hengen palaverit eivät sovi kuin informointiin. Palaverit on myös valmisteltava huolella.

Jos palaverin tarkoitus on tehdä tilannekatsaus ja päättää seuraavasta toiminta-askeleesta, 45–60 minuuttia riittää. Lyhyt kokous voi jopa edistää päätöksentekoa. Mutta jos pitää luoda uutta, 45 minuuttia tarvitaan pelkkään käynnistymiseen. Silloin kaksi tuntia on hyvä kesto palaverille. Suunnittelu herättää ihmisissä uusia ajatuksia myös palaverin jälkeen, ja niiden käsittelemiseksi kannattaa järjestää seuraava kokous jo viikon tai kahden sisään.

4. 55 tunnin työviikko on tuhlausta

Jatkuvasti pitkät työpäivät heikentävät työntekijän henkistä suorituskykyä. Työterveyslaitos ja Lontoon yliopisto ovat tutkineet brittivirkamiehiä ja havainneet, että yli 55 tuntia viikossa työskentelevien päättelykyky jäi viiden vuoden seuranta-aikana jälkeen niistä, jotka työskentelivät korkeintaan 40 tuntia.

Jos tekee pysyvästi yli 10 tunnin päiviä, väsymys alkaa rapauttaa harkintakykyä, ja työntekijä keskittyy rutiinimaisiin nippelihommiin. Isot ja tärkeät asiat jäävät tekemättä, mistä seuraa murhetta, eikä ihminen enää nukukaan kunnolla. Kierre on valmis, kun asiantuntija ei uupumuksensa vuoksi pysty suoriutumaan velvoitteistaan alle 10 tunnissa, vaikka ehkä jo haluaisikin.

5. Valvominen vie järjen

Useimpien ihmisten kannattaa nukkua 7–8 tuntia yössä. Jos haluaa saada kunnon yöunet, työnteko on paras lopettaa viimeistään kello 20.

Työterveyslaitoksen laboratoriossa testattiin reilu viisi vuotta sitten nuorilla koehenkilöillä, miten neljän tunnin yöunet vaikuttavat älyllisiin suorituksiin. Valvottaminen kesti viiden vuorokauden ajan. Lyhyitä yöunia nukkuneiden tulokset heikkenivät päivä päivältä, ja kokeen loppuvaiheessa heistä kestävimpienkin pisteet olivat pudonneet 30 prosenttia lähtötasosta. Osa ei tahtonut suoriutua enää mistään tehtävästä.

Tärkeä tutkimushavainto oli myös se, että valvomisesta palautuminen oli hidasta. Vaikka koehenkilöt saivat valvomisen perään nukkua kahtena seuraavana yönä 8 tunnin unet, he eivät tämän jälkeenkään saavuttaneet kognitiivisissa testeissä vertailuryhmää, joka oli nukkunut kaiken aikaa normaalipituisia öitä.

6. Opi kolmen minuutin tauko

Vaativat tehtävät kannattaa tehdä siihen aikaan päivästä, kun tietää niiden sujuvan parhaiten.

Sähköpostit eivät saisi määrätä työpäivän agendaa. Jos saapuu viesti, johon vastaaminen vaatii paneutumista, ei kannata käydä heti asiaan, vaan siirtää tehtävä sellaiseen aikaan, jolloin muutenkin tekee keskittymistä vaativia töitä.

Aivojen sähkötoiminnassa on havaittu selvä ero sen välillä, keskittyykö henkilö yhteen tehtävään vai hyppiikö kolmen asian välillä. Kun ihminen joutuu toistuvasti lennossa unohtamaan aiemman asian ja perehtymään uuteen, aivojen fysiologia kiihtyy, työmuisti kuormittuu ja huomiokyky heikentyy. Tämä kaikki syö aikaa.

Taukoja tulee pitää mieluiten kahden ja korkeintaan neljän tunnin välein, johtuen ihmisen fysiologisesta toimintakyvystä. Lounas- ja kahvitauot on luotu alun perin fyysiseen työhön, mutta ne sopivat hyvin myös henkiseen työhön.

Lisäksi kannattaa pitää mikrotaukoja. Jo 3–10 minuutin irrottautuminen työstä voi olla hyvin palauttavaa. Mikrotauko kannattaa sijoittaa kahden työtehtävän väliin, ja sen voi toteuttaa vaikka kävelemällä työkaverin luo.

7. Kolmantena päivänä palaudut

Moni herää viideltä aamulla ehtiäkseen ensimmäiseen aamukoneeseen ja palaa hieman ennen puoltayötä niin sanotusti illaksi kotiin.

Jos tällaisia lentopäiviä on vielä kaksi peräkkäin, niin on turha kuvitella, että ihminen on täydessä toimintakunnossa kolmantena päivänä, etenkin jos se alkaa kello kahdeksan aamupalaverilla. Kolmas päivä kannattaisi käyttää palautumiseen. Silloin saadaan paremmin vastinetta palkkarahalle.

Lähde: Talouselämä