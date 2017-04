Trumpilta shokkikäännös: ”Nyt oikeasti huolestuttaa mihin USA menee”

Yhdysvaltain ilmastokäännös presidentti Donald Trumpin johdolla herättää huolta. Kansanedustaja, entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kertoo katsoneensa aamu-uutisten välittämää kuvaa Yhdysvalloista.

– Siellä on päätetty, että ”sota kivihiiltä vastaan on lopetettu” ja että maa aikoo käyttää ”puhdasta kivihiiltä”. Samalla puretaan osavaltioita koskevia rajoituksia energiapolitiikassa ja poistetaan kielto avata uusia kivihiilikaivoksia valtion maille, Vanhanen summaa verkkosivuillaan.

– Nyt oikeasti huolestuttaa se, mihin suuntaan USA on todella kääntymässä yhteistyötä ja yhteisiä ponnistuksia vaativissa asioissa. Ilmastopolitiikka on ollut niitä harvoja aiheita, joissa todella on saatu aikaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä viime vuosina, hän jatkaa.

Vanhanen toteaa, että Trumpin suunnitelmaan kuuluvaa puhdasta kivihiiltä ei ole, ellei USA ole saanut hiilidioksidin talteenottoa toimivaksi.

Ex-pääministeri Vanhanen epäilee, pitääkö Trumpin täyskäännös oikeuslaitoksen käsittelyssä – presidentti on muun muassa perumassa edeltäjänsä Barack Obaman asetuksia ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Vanhanen ei myöskään ole varma, haluaako teollisuus todella enää investoida uuteen kivihiilikapasiteettiin.

– Tälle linjalle on vaikea ennustaa vuosikymmenien kestoa ja silloin investoinnit valuisivat hukkaan, Vanhanen sanoo.

– USA:n kohdalla toivo on asetettava markkinoihin. Kuluttajien tiedostus ilmastonmuutoksesta on kasvanut ja erilaiset energiaa säästävät ja päästöttömät vaihtoehdot kasvattavat suosiotaan. Mikäli USA:n autoteollisuus haluaa työllistää jatkossa, on senkin kehitettävä vähäpäästöisempiä ja päästöttömiä autoja, hän uskoo.

Vanhanen huomauttaa, että esimerkiksi Suomessa uusiutuvien energialähteiden käyttöä on saatu kasvatettua vuodesta 2003 ”jo kolmanneksella” ja uusiutuvan energian osuus lähentelee kohta 40 prosenttia kaikesta käyttämästämme energiasta.

– Tämän kerron vain esimerkkinä siitä, että politiikalla voidaan todella vaikuttaa. Jos tahtoa on. Siksi USA:n päätös huolestuttaa, koska sielläkin politiikalla pyritään nyt vaikuttamaan, mutta valitettavasti aivan väärään suuntaan.

