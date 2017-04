Tutkimus: Nämä 5 ”elämäntaitoa” tuovat rahaa ja hyvinvointia

Lontoon yliopiston tutkimuksen mukaan niin sanotut elämäntaidot ovat olennaisia elämässä menestymisen sekä hyvinvoinnin kannalta.

Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää, ovatko nimetyt viisi ”elämäntaitoa” tai ominaisuutta – tunnollisuus, määrätietoisuus, tunne-elämän tasapaino, itsehillintä ja optimismi – yhtä tärkeitä myöhemmän iän hyvinvoinnille kuin ne ovat nuoruuden kouluttautumiselle ja uran alkuun pääsemiselle.

Tutkimuksessa oli mukana 8000 miestä ja naista, jotka kaikki olivat 52-vuotiaita tai sitä vanhempia. Tutkijat kertovat lopputuloksena, että mainittujen elämäntaitojen hallitsijat olivat parempituloisia ja vauraampia, fyysisesti paremmassa kunnossa sekä vähemmän sairaita, masentuneita ja yksinäisiä kuin vertailukumppaninsa, joilla elämäntaidot olivat heikommin hallussa.

– On tunnettua, että jotkut hyvin älykkäät ihmiset tai ihmiset, joilla on etuoikeutettu tausta, eivät menesty koska heiltä puuttuu luonteen vahvuutta. Sen sijaan heikommista lähtökohdista tulevat luotettavat ja itsekuria noudattavat ihmiset saavuttavat tavoitteensa, professori Andrew Steptoe sanoo Telegraph-lehdelle.

Tutkijoiden mukaan mikään yksittäinen elämäntaito ei noussut tuloksissa esiin muita tärkeämpänä, vaan vaikutus oli riippuvainen useiden mainittujen taitojen hallinnasta. Esimerkiksi merkittäviä masennuksen oireita oli vain 3,1 prosentilla sellaisista ihmisitä, jotka hallitsivat 4–5 elämäntaitoa. Ihmisistä, joiden elämäntaidot olivat heikot, sen sijaan 22,8 prosenttia ilmoitti kärsivänsä masennuksen oireista.

Tutkijoiden mukaan elämäntaitojen vaikutus ei ollut riippuvainen lähtökohdista kuten perhetaustasta tai koulutuksesta.

– Olimme yllättyneitä siitä, kuinka laajaan kokonaisuuteen asioita – kuten taloudellinen, sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi – nämä elämäntaidot vaikuttavat liittyvän. Tutkimuksemme viittaa siihen, että näiden taitojen ylläpito aikuiselämässä voi olla tärkeää myöhemmän elämän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, sanoo Steptoe.

Tutkimus on julkaistu Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.